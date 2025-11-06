松山ケンイチが主演を務めるNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』が、2026年1月6日よりNHK総合で放送されることが決定した。

参考：津田健次郎だけじゃない 松山ケンイチ、草磲剛ら「朝ドラ」の歴代“クセつよ上司”を振り返る

原作は、新聞記者・直島翔による同名リーガルミステリー。裁判官、検事、弁護士、そして裁判所職員らが“真実”を追い求め、時にかみ合わない会話を交えながらぶつかり合う姿を描く。発達障害を抱える裁判官が、自らの特性と格闘しながら難解な事件に挑んでいく。

脚本を手がけるのは、『イチケイのカラス』（フジテレビ系）シリーズや『絶対零度』（フジテレビ系）シリーズなどmの浜田秀哉。チーフ演出はNHKドラマ『宙わたる教室』の吉川久岳が務める。制作統括には橋立聖史（ランプ）、神林伸太郎（NHKエンタープライズ）、渡辺悟（NHK）が名を連ねた。

松山が演じるのは、前橋地方裁判所第一支部に異動してきた特例判事補・安堂清春。幼少期にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）の診断を受け、自らの特性と向き合いながら生きてきた人物だ。「法律だけは個人の特性に関わらず変わらないルールだから」と裁判官を志す安堂が、特性ゆえに社会とのズレに葛藤しながらも、真実を見つめていく。

松山は「普段何気ないことからも繊細に多くの情報を捉える一方で、コミュニケーションが難しい。そんな人間が周囲にどんな影響を与えていくのかを、温かく優しい目線で描いている作品」とコメント。さらに「安堂の感性と向き合いながら、人間について新たな発見や気付きがある作品にできれば」と意気込みを見せた。

原作者の直島は、「安堂は理解されがたい特性を多く持ち、それでも社会にまざって懸命に生きようとする人物」と説明し、「涙に濡れる異能の裁判官を松山さんが演じると聞いて、とても安心しました」と期待を寄せた。

コメント●松山ケンイチ（安堂清春役）普段何気ないことからも繊細に多くの情報を捉える一方で、コミュニケーションが難しい。そんな人間が周囲にどんな影響を与えていくのかを、温かく優しい目線で描いている作品です。安堂の感性と向き合いながら、人間について新たな発見や気付きがある作品にできればと思っています。

●直島翔（原作者）安堂清春は理解されがたい特性を多く持ち、それでも社会に混ざって懸命に生きようとする人物です。涙に濡れる異能の裁判官を松山ケンイチさんが演じると聞いて、とても安心しました。脚本の浜田秀哉さん、演出の吉川久岳さんをはじめとする制作陣が、この物語にどんな新しい命を吹き込んでくれるのか、今から楽しみでなりません。

（文＝リアルサウンド編集部）