11月14日に全国公開される、阪神タイガースの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIALMOVIE 2025 ―栄光の虎道―』の新予告が公開された。

本作は、2リーグ制となった1950年以降、最速でリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガースの軌跡を、試合中継映像のみならず、その舞台裏の映像も交えながら描き出したドキュメンタリー。藤川球児監督、そして選手たちの戦いの記録と彼らがその時、何を想い、どう動いたのか、監督・選手のインタビューとともに迫っていく。

また、本作のナレーションを熱狂的な阪神タイガースファンであることを公言している佐藤隆太が担当。過去には阪神タイガースの選手がキャラクターの名前のモチーフとなっていた人気コミックを実写化した『ROOKIES』シリーズ（TBS系）でも主演の川藤を演じるなど、阪神タイガースとは非常に縁のある佐藤。ナレーションを務めるにあたり、佐藤は「最高のシーズンで僕たちの毎日を豊かにしてくれたタイガースへ、感謝の気持ちを込めて声を吹き込んだつもりです。主役である監督や選手の皆さんの想いを邪魔することのないよう心掛けながら努めました」とメッセージを寄せた。

公開された新予告は、藤川監督のリーグ優勝時のコメント「我々がリーグチャンピオンです！」という高らかな宣言からスタート。室内練習場やベンチでの選手たちの様子を捉えた新たな舞台裏映像のほか、「映画館が甲子園に変わる」というフレーズとともに、大山悠輔選手の甲子園での満塁ホームラン映像が映し出される。

さらに、本編にはかつて阪神タイガースのスター選手として活躍し、その後、監督や指導者としてもチームを支えたレジェンドOB、4人が出演していることも明らかに。登場するのは、前任の監督であり、現在は阪神球団オーナー付顧問を務める、数々の名言を生み出した岡田彰布、現役時代は“ミスタータイガース”と呼ばれ、その卓越した打撃技術でホームランを量産した掛布雅之、“アニキ”の愛称で親しまれ、闘志溢れるプレースタイルで連続試合フルイニング出場などの世界記録を達成した金本知憲、そして勝負強い打撃と巧みなリード、そしてヒーローインタビューでの「必死のパッチ」（「必死で頑張った」という意味の関西弁）というコメントでもファンから愛された矢野燿大が、各々の視点で、藤川監督の采配や2025年の阪神タイガースについて語っている。

本作では3週連続、週替わりの数量限定入場者プレゼントが実施されることも決定。第1弾として、映画ポスターにも採用された歓喜の瞬間である、リーグ優勝時の胴上げビジュアルを使用した「公開記念“胴上げ”ステッカー」がプレゼントされる。なお、第2弾、第3弾の入場者プレゼントの内容と詳細は後日発表される。また、本作の鑑賞料金は特別鑑賞料金として、一般（税込）2,200円になるが、より若い人にも作品を楽しんでもらうため、高校生以下は（税込）1,200円となる。

佐藤隆太（ナレーション）コメント阪神タイガースの2025年リーグ優勝記念映画のナレーションを担当させていただくことになり、心より光栄に思っております。今シーズンのタイガースは、史上最速での優勝を果たし、圧倒的な強さでファンである僕たちを魅了してくれました。藤川監督にとっては初年度であり、球団創設90周年という節目の年でもありましたが、そのような重圧の中でこれ以上ない結果を残されたことに、ただただ感嘆するばかりです。映画では、我々が球場やテレビで釘付けとなったあの試合やあのシーンの舞台裏を覗かせてもらったり、監督・選手の皆さんがその瞬間に何を感じていたのかをご本人の口から聞くことができ、僕自身も知っていたはずのシーズンを改めて新たな視点から捉えることができました。最高のシーズンで僕たちの毎日を豊かにしてくれたタイガースへ、感謝の気持ちを込めて声を吹き込んだつもりです。主役である監督や選手の皆さんの想いを邪魔することのないよう心掛けながら努めました。今作の上映期間中はホームグラウンドを甲子園から映画館に移して頂き、これまで共に歩んできた虎党の皆さまと一緒に鑑賞することで生まれる一体感を味わって頂きたいと思います。ぜひ、タイガースの輝かしい軌跡を分かち合っていただければ幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）