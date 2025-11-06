ギャラリーもざわつく美女ゴルファー集団がツアー制圧!!

韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーで、美女ゴルファーのユ・ヒョンジュ（31）が所属する斗山（トゥサン）建設We'veゴルフチームが圧倒的な存在感を示している。今季だけでチームから3人の初優勝者が誕生し、計4勝を挙げる快進撃を続けているのだ。

10月16日から19日に開催された「サンサンイン・ハンギョン・ワウネット・オープン2025」では、同チームのイ・ユルリン（22）が通算12アンダーでパク・ジヨン（29）とのプレーオフを制し、悲願のプロ初優勝を飾った。81大会目の挑戦でつかんだ勝利に、イ・ユルリンは「長い間の夢が現実になった。この喜びをどう表現すれば良いかわからない」と涙を流した。

この勝利により、斗山建設は今季通算4勝目をマーク。チームランキングで2位タイを維持し、設立わずか3年で“最強名門チーム”の座に近づいている。今季はパク・ヘジュン（22）が「ロッテオープン」で、キム・ミンソル（19）が「BCカード・ハンギョン・レディースカップ」と「東部建設・韓国土地信託チャンピオンシップ」でそれぞれ初優勝を果たしており、3人の若手が立て続けに栄冠をつかんだ。

斗山建設We'veゴルフチームは2023年に創設。イム・ヒジョン（25）、パク・キョル（29）、ユ・ヒョンジュ、ユ・ヒョジュ（28）ら実力派を中心にスタートし、現在はパク・ヘジュン、イ・ユルリンを加えた7人体制となっている。

アマチュア時代から才能を高く評価されていたイ・ユルリンも、かつては予選落ちが続く苦しい時期を経験した。だがチームは彼女の潜在力を信じて迎え入れ、「斗山建設のユニホームを着た選手は変わる」という言葉を体現してみせた。

選手たちは口を揃えて「家族のような雰囲気が最高のプレーを生む」と語る。イ・ユルリンは「前半戦にスランプで苦しんでいたとき、オ・セウク団長が“焦らなくていい”と励ましてくれた」と感謝を示し、パク・ヘジュンも「斗山建設の信頼と応援が初優勝につながった」と振り返る。キム・ミンソルも「斗山建設は本当に家族のようなチーム」と笑顔を見せた。

オ・セウク団長は「3人の初優勝は、選手の努力とチームのシステムが結実した結果だ。今後も才能ある選手たちが最高の瞬間を迎えられるよう支援を続ける」とコメントしている。

創設3年目で4勝を重ねた斗山建設We'veゴルフチームは、単なるスポンサーの枠を超え、韓国女子ツアーにおける“選手育成のメッカ”としてその存在感を強めている。家族のようなチームワークと科学的な支援体制を両輪に、斗山建設は新たな名門チームとして韓国女子ゴルフ界の頂点を目指している。