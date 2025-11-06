クラシックと機能性が融合！【ニューバランス】のスポーツシューズが今注目、Amazonで販売中！
ロングセラーの魅力が進化！【ニューバランス】のスニーカーで快適な毎日を手に入れよう、Amazonで販売中！
ロングセラー人気のアイコニックモデル「574」のデザインのデザインラインからインスパイアにモダンにブラッシュアップした「574 Legacy」。かかと部分には衝撃吸収に優れたENCAP を搭載。クラシックなシルエットに安定性とクッション性の機能を兼備。ミッドソールとかかとに使われた軽量な EVA フォームのクッションで、ますます快適な履き心地。C-CAP ミッドソールクッションが、耐久性に優れたサポートを提供
クラシックな574をモダンにアップデートしたデザインで、カジュアルからスポーツシーンまで幅広く活躍する。
ENCAP構造により、かかとの安定性とクッション性を高め、長時間の歩行でも快適さを保つ。
軽量なEVAフォームをミッドソールに採用し、軽やかな履き心地と疲れにくさを両立している。
スエードとメッシュを組み合わせたアッパーが、見た目と通気性のバランスを美しく仕上げている。
