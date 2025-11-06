日韓友好が叫ばれて久しいが、敗戦直後に戦勝国側の証言のみで死刑が決まった日本兵たちは、処刑を目前にして国籍を越えた「友好の誓い」を結んでいた。マレー捕虜収容所でその一部始終を見届けていた泉淳氏が、『週刊朝日』に寄稿。その手記からは、日韓の絆が滲み出ていた。※本稿は、週刊朝日編『父の戦記』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。

「こいつが私の亭主を殺した！」

この一言で捕虜の死刑が決まった

じりじりと照りつける太陽の下に、私たちは上半身裸体になって立ち並んでいた。マレー西岸の捕虜収容所の庭前である。

「お前たちの中には民衆を虐待した者がある。今、現地人によって首実検を行う」

英人将校のいうことを通訳が伝えると、マレー人や中国人の男女がぞろぞろやって来た。

これから戦犯収容所行きを決めるのだ。

「こいつだ。こいつが私の亭主を殺した！」

30くらいの中国人の女がわめくと、私の隣にいた本田兵長が英兵によって列外へつき出された。そこでもここでも現地人のわめきが起り、そのたびに1人ずつ日本兵の死刑が決まった。

この日、犯人として連行された者は11人だった。彼らは戦友と別れの言葉を交わすこともなく、英軍の銃口にとり囲まれて、連れ去られた。

それから3カ月間、われわれの上にも言語に絶する重労働が課せられた。ある時は胸までつかる肥だめの中へはいって、手で糞便をすくい上げねばならなかった。昨日まで直接敵対して戦った英兵たちは、日本軍にことのほかのにくしみを抱いていたようである。

しかしキャンプの監督が、実戦の経験のないスコットランド部隊に代ってからは、急に捕虜生活が楽になった。

