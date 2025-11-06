『FNS歌謡祭』2週連続計8.5時間生放送 初登場パペットスンスン、Perfumeら29組発表
フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日・10日(18:30〜)の2週連続で計約8時間30分にわたり生放送されることが発表された。司会は、相葉雅紀と井上清華アナが担当する。
『2025 FNS歌謡祭』司会の相葉雅紀
『めざましテレビ』の人気ショートムービー「パペットスンスン」から、主人公のスンスンが登場。。主人公は青くてふわふわした体が特徴のパペットのデビュー曲「とてと」をスペシャルバージョンで披露する。さらに、SNSで流行中のスンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS' SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も展開。挑戦者は当日発表される。
12月31日をもって「コールドスリープ(活動休止)」することを宣言したPerfumeが12月3日の『FNS歌謡祭』に出演。さらに、ILLIT、King ＆ Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPER、IMP.、aiko、生田絵梨花、CANDY TUNE、CUTIE STREET、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、超ときめき宣伝部、TWS、DOMOTO、紱永英明、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、平手友梨奈、Hey! Say! JUMPらの出演も発表された。
6日発表の出演アーティスト29組は、以下の通り。
○第1夜出演アーティスト
生田絵梨花
CUTIE STREET
THE RAMPAGE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
紱永英明
TREASURE
Number_i
乃木坂46
HANA
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
○第2夜出演アーティスト
IMP.
aiko
ILLIT
CANDY TUNE
King ＆ Prince
櫻坂46
JO1
Superfly
SixTONES
TOMORROW X TOGETHER
NiziU
