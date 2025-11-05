Photo: 小暮ひさのり

水素1本で80km！

あっ、時速じゃないです。「距離」ね。でも、80kmのロングライドでもしっかりとペダルアシストしてくれる、未来のアシスト自転車がこちら。

ジャパンモビリティショー 2025で展示されていた、トヨタ紡織が開発した「水素自転車」です。そんな物騒なものを…とか思うかもしれませんが、原理としては水素EV（FCV＝水素燃料電池車）ほぼ同じ

燃料としてセットした水素の化学反応で電気を取り出し、その電気でモーターを動かしてペダルをアシストしてくれます。つまり厳密には「水素発電・モーターアシスト自転車」なんですが、ここでは水素自転車と呼ばせてください。

水素発電が自転車に乗るほど小さくできた理由

この水素から電気を取り出すエネルギーの流れは、水素燃料電池自動車（トヨタのMIRAI）と同じ。でも、水素を使った発電システムがこうも小さくできるのか？に新しさがあります。

Image: トヨタ紡織株式会社

トヨタ紡織では燃料電池車のコア技術の開発・生産で培ったノウハウと、精密プレス技術などを活かして水素FCスタック（発電装置）を手乗りサイズまで小型化。この水素自転車にはリチウムイオン電池と組み合わせた、「ハイドロジェンパワーシステム」として搭載しています。

これは、水素から発電されるFCスタック出力は一定のまま、上り坂や漕ぎ出し時に発生する瞬間的なシステムの高出力は、リチウムイオン電池で補助するという二段構え。そして下り坂などで生まれる電力や減速時の電力（いわゆる回生ブレーキ）はリチウムイオン電池へと充電されます。

つまりこの水素自転車、水素＋バッテリー＋人力という3エネルギーで動く自転車なのです。

また、システム内に水を循環させる「水冷式熱マネージメントシステム」も組み込まれています。これは、発電すると発熱して効率が下がるFCスタックの冷却と、使うと温度が下がって出力が減る水素タンクの保温を同時に解決できるアプローチ。

この小型化できる技術＋互いの熱特性を活かすしくみによって、自転車のような小型モビリティにも搭載できるコンパクトなシステムになったんですねー。

水素タンク1本で80kmのペダルアシスト、充填ステーションも開発中

Photo: 小暮ひさのり

そして件の水素タンクがこちら。

水筒みたいなサイズ感でフレームに取り付けられていますけど、このタンク1本で約80kmほどの距離でペダルアシストが働きます。

また、電気をバッテリーに充電するように、水素タンクを家庭やカフェなど、どこでも補充できるようにする水素充填装置も開発中とのこと。

こうした環境の整備も同時進行で進めていかないといけませんけど、水素のチャージは電気の充電よりも遥かに高速。この環境が実現できれば、電気自転車の「充電までに時間がかかる」という課題も解決できるかもしれませんねー。

あと、個人的に…

Photo: 小暮ひさのり

「ここで水素チャンス！！」が、すごく未来に向けたパワーワードだなぁって。

水素という新たなエネルギーは、色んな可能性を秘めている気がするぜ！

Source: トヨタ紡織