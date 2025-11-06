「アミコ屋上プレイランド」に並ぶパンダ型の乗り物など＝9月、徳島市

パンダ型の乗り物に懐かしのゲーム…。JR徳島駅近くの商業ビル屋上にある「アミコ屋上プレイランド」は昭和を感じさせるレトロな雰囲気が魅力だ。かつては全国の百貨店の多くにあった屋上遊園地の一つで、この商業ビルから百貨店が撤退しても継続を望む声を受けて営業し、大人にも人気のスポットになっている。（共同通信＝島田海）

「アミコビル」の屋上に出ると、徳島市のシンボルである眉山をバックに、パンダやパトカー型の乗り物が目に入る。ゲームコーナーにあるのは車やバイクのレーシングゲームなど。多くは昭和末期―平成にかけて製造されたものだ。幼い頃、親に連れられて来ていたという男子高校生（16）は「変わらない雰囲気が懐かしくて、また来るようになった」と話す。

アミコ屋上プレイランドは1983年、そごう徳島店とともに開業。家族連れでにぎわい、ピーク時には1日500組以上が訪れたという。

2020年のそごう閉店時には廃業が検討されたが、地域住民や他のテナント関係者らの「続けてほしい」との声に応え、19歳の頃から従業員として働いてきた伊藤茂さん（52）が管理、運営を担うことになった。

土日は1日50組ほどが利用、地域の小中学生が中心だ。一方、珍しいゲーム機目当てで訪れる大人の新規客もいる。「レトロとぼろは違う」。整備や修理も担う伊藤さんは、全て実際に遊べる懐かしのゲーム機で大人の客にも照準を合わせる。西日本で唯一稼働中だというトラックの運転ゲームは、これを目当てに県外から訪れる客もいる。

家庭用ゲーム機やスマホゲームが普及、大規模なレジャー施設も人気を博す今の時代だが「そんな中でうちを選んでくれることがうれしい」と伊藤さん。「これから先のことは分からない」と話しながらも「やめるつもりはない」と思いを語った。

「アミコ屋上プレイランド」を管理、運営する伊藤茂さん＝徳島市