達川光男氏は広島商時代プロからも注目されていたが東洋大進学

思わぬ展開もあった。ゴールデン・グラブ賞を3度受賞の元広島名捕手の達川光男氏は1974年、広島商から東洋大に進学した。1973年の高校3年時には甲子園で春準優勝、夏優勝チームの正捕手として活躍。プロ野球も複数球団から注目されていたが、当時はその詳細を知ることなく、大学への道を選択したという。「それは後で聞いた話だったけど、知っていたら、行きたいと言っていたかもしれない」と話した。

1973年夏に全国制覇を成し遂げた広島商ナインだが、甲子園の土は持ち帰らなかった。「春に負けた時は、土を集めていたら（畠山圭司）部長先生に『夏は来ないのか！ 今すぐ捨てろ』って言われたんだけど、夏に優勝した時は『ここはお前らのホームグラウンドだろ！ 土を持って帰ってもしょうがない』って言われたんですよ」と達川氏は苦笑する。そして、思い出したようにこう付け加えた。

「部長先生は『甲子園はウチのホームグラウンドだから、広商のグラウンドの土を甲子園に持って行け』とも。『それは阪神園芸さんに悪いのでやめましょう』と、確か私が言ったと思う。『土を混ぜるのは、よその高校のこともあるのでやめましょう』ってね。『そりゃあ、そうだな』って、先生は妙に納得してくれましたけどね」。そんな高校生活を経て達川氏は次の進路を大学に絞った。プロからも注目されていたが、どこの球団が熱心とかは、当時知らなかったそうだ。

「『大学に行け』と言われていた。『（プロは）大学に行ってからでも遅くない』と……。これは後で聞いた話ですけど、高校の時はパ・リーグ6球団が来ていたらしいです。部長先生に『その時は断ったからな』って言われました。もし（その時に）知っていたら、私はプロに行くと言っていたのかもしれない。カープが好きだったけど、（プロに）行けるのならどこでも行く、という気持ちもありましたしね」

ただし、そんなプロからの話を高校時代に教えてくれなかったことに関しては「（あとで聞いた時も）あんまり、そこは特に何とも思わなかったですよ。まぁ、あの頃は監督や部長の言う通りしかないという時代だったからね」と話す。大学進学を選択したことに後悔がないどころか、東洋大学時代が、さらに自身を成長させてくれた貴重な時間だったからでもあるだろう。

明大セレクションで“風呂問題”「礼儀をわきまえるべきでした」

もちろん、大学進学の際には、いろんな行き先を考えた。最終的には東洋大との“縁”にたどりついたが、進路探しの段階では、明治大に行く可能性もゼロではなかったそうだ。「（チームメートの）大城（登）と明大のセレクションを受けたんです」。1泊2日で練習に参加。明大・島岡吉郎監督に「もう野球はいいから、しっかり勉強してこいよ。英語を勉強しときなさい」と言われるなど、感触も悪くなかったという。「帰る時、監督に『風呂に入って広島に帰りなさい』と言われた。あとから監督も入ってこられて『英語を勉強しとけよ』と繰り返し、そこでも声をかけられたんですよ」。

それが、その後に一転した。「その時の明治の1年生から『親父（島岡監督）より先に（風呂に）入ったのか、それは駄目だよ』とやんわりと注意されたんです。瞬間、大城と顔を見合わせました。いくら監督に入れと言われても、礼儀をわきまえるべきでした。広商でも礼儀作法は厳しく指導されていましたしね。大城に『どうする？』と聞いたら『（明大は）やめるよ』というし、私も広島までの道中で、そう考えて（広島商の）部長先生に『明大は諦めます』と伝えました。礼儀について明大で改めて勉強させてもらいました。そういうちょっとしたきっかけだったけど、まぁ縁がなかったってことでしょうね」。

明大も含めて、いくつかの大学を検討した上で、達川氏は東洋大に進学することになった。「あの時、明大に行っていたら、どうなっていたか、それはわからない。もっといい選手になったかもしれないし、行かなくてよかったのかもしれない。人生は何がいいか、わからないですよね」と達川氏は話したが、それは高校からプロ入りしていたケースがあった場合もしかりだろう。

東洋大で達川氏は高橋昭雄監督と出会い、先輩の松沼博久投手（元西武）、後輩の松沼雅之投手（元西武）とも出会い、練習に精を出し、大学球界屈指の捕手になっていく。大学4年時の1977年ドラフト会議では、幼い頃から大ファンだった広島に4位指名され、プロへの道もたぐり寄せる。広島商から東洋大へ。舞台が変わって、また新たなドラマが始まった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）