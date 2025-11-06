400万回以上再生され見る人を笑顔にしているのは、お兄ちゃんのことが大好きすぎるあまり“ネコハラ”を続けてしまう猫の姿。投稿には視聴者からは「困るやら嬉しいやら可愛いやら」「こりゃ勉強にならんわ」「幸せってこういうことですね」など共感のコメントが寄せられています。

【動画：お兄ちゃんのことが大好きすぎるネコ…勉強中に見せた『まさかの行動』】

愛があふれて抑えられない！

Instagramアカウント「井上 えり」さんが投稿したのは、お兄ちゃんに構ってほしくてたまらないキジ白猫の「たいちょう」くんの姿。お兄ちゃんというのは猫のお兄ちゃんではなく、おうちの3兄弟の長男くんのことだそうです。

長男くんは机の上にドリルを置き、一生懸命ノートに書いていたとのこと。どうやら宿題中だったようですね。そこへやってきたのは、長男くんのことが大好きなたいちょうくん。忙しそうな空気を感じているはずですが、気にしない様子で机に飛び乗ったといいます。

うれしくてごろんしちゃう

たいちょうくんは遠慮なく長男くんのドリルを踏みながら進み、長男くんのあごとノートの間にすっぽりイン。長男くんが両手でぎゅっと抱きしめると、たいちょうくんはうれしそうにノートの上にごろんと転がったそうです。

長男くんになでてもらったりあごでスリスリしてもらったりして、たいちょうくんはご満悦。しっぽをゆっくりパタパタさせて幸せを享受していたといいます。長男くんはそのまま宿題を続けようとしますが、ノートを陣取られていては進むはずがありません。

何度も果敢にトライ

さすがに続行不可能だと思った長男くんは「時間がないからたいちょうをお願い」とママさんにヘルプを要請したそうです。惜しまれつつ退場したたいちょうくんですが…？

「にゃーん！」と抗議するように鳴き、たいちょうくんは再び長男くんのもとへ。これには長男くんもメロメロになってしまったそうで、あふれんばかりの笑顔を見せていたといいます。幸せしかない微笑ましい光景ではありますが、長男くんの宿題がちょっと心配ですね。

愛が詰まった“ネコハラ”を受ける長男くんの様子には、「うらやましすぎる光景ですね」「私もこれくらい構われたい」と、うらやましがる視聴者からのコメントが殺到していました。

Instagramアカウント「井上 えり」さんは、保護されてからのたいちょうくんの様子をはじめ、四男であるたいちょうくんの3人のお兄ちゃんたちの日常なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「井上 えり」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。