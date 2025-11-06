ワールドシリーズMVPの大活躍

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）で3勝を挙げ、MVPに輝いた。MLB公式サイトの記者は、山本が達成した大リーグ史上17人目となる快挙を明らかにしている。

山本は3月18日に行われたカブスとの東京シリーズで、開幕投手を務め、5回3安打1失点と好投。その後もエースとしてローテーションを守り切った。迎えたポストシーズンでも大車輪の活躍。WSでは第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。

WSで17回2/3を投げ、防御率は1.02。シリーズ3勝をあげ堂々のMVPを受賞した。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで「ヨシノブ・ヤマモトは開幕戦の先発投手として登板し、その年のワールドシリーズの最終プレーでもマウンドに立った17人目の投手」と紹介。続けて、1961年以降の球団数拡張期に達成した他の選手のデータを公開している。

2018年クリス・セール（レッドソックス）

2014年マディソン・バムガーナー（ジャイアンツ）

2003年ジョシュ・ベケット（マーリンズ）

1997年チャールズ・ナギー（インディアンズ＝マウンドに立ったが敗戦）

1977年マイク・トーレス（ヤンキース＝開幕戦はアスレチックスで先発）

1967年ボブ・ギブソン（カージナルス）

メジャー通算251勝でWSのMVPを2度受賞した伝説的右腕ギブソン氏などと名を連ねた山本。レギュラーシーズンでは12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマーク。今季のナ・リーグサイ・ヤング賞の最終候補3人にも選出されている。



（THE ANSWER編集部）