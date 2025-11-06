しわくちゃで可愛いぃぃ♡【マクドナルド】全制覇したくなる！！「最新ハッピーセット」

大人も子どもも注目する【マクドナルド】の最新「ハッピーセット®」。現在登場しているのは、誕生から85周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「トムとジェリー」です。トムとジェリーのおもちゃは過去にも登場したことがありますが、今回もまた新たな可愛さを発揮しています。そこで今回は、ハッピーセットで配布中の最新おもちゃを紹介します。

アニメシーンを思い出すしわくちゃ姿

ちょっぴり不満げな表情が可愛い「しわくちゃになっちゃった！ トム」。アコーディオンのようにしわくちゃになったトムの姿は、アニメシーンでもよく見かけるため、まるでテレビの中から飛び出してきたかのよう。体の下についたローラーを転がせば、しわくちゃ姿で走り回るトムの様子が楽しめます。

今日はどこにドライブに行こう

ドライブを満喫中なのは、食いしん坊でおなじみのタフィー。しわくちゃなトムの不満そうな表情とは打って変わって、タフィーはにっこり満面の笑顔でドライブ中です。「スポーツカーでゴー！タフィー」は、タフィーの顔が左右に動くようになっていて、顔の向きに合わせて車の向きが変わるギミックもついています。

不満げなトムと満面の笑みを浮かべるタフィー、それぞれの表情にも注目したい【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」。10月31日からは全6種類のおもちゃが配られる第3弾が始まっているので、取り逃したおもちゃをゲットしたい人は、お近くの店舗へ急いで！

