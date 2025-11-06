6万回以上表示され8,000以上の「いいね」を獲得しているのは、カラスに狙われていたという子猫の姿。厳しい現実を目の当たりにした視聴者からは「泣ける、、良かったね」「こんなに小さい子が…心細かったでしょうね」などのコメントが寄せられています。

家の裏に挟まっていた子猫

Threadsアカウント「ほしのしずく」に投稿されたのは、投稿主さんの家の裏に挟まっていたという子猫のエピソード。挟まっていて抜け出せなさそうというだけでも心配になりますが、子猫はカラスに狙われていたとのことで、投稿主さんは危険を察したそうです。

すぐさまチラシを振り回して、カラスを追い払おうとしたそうです。カラスを刺激するのは人間にとっても危険が伴う行為ですが、投稿主さんは子猫を守りたい一心だったのでしょう。なんとかカラスを撃退し、子猫は無事に投稿主さんの「おうちの子」に保護されたそうです。

毛布とケージを用意

投稿主さんは子猫を毛布でくるみ、外で過ごし冷え切っていた体をあたためてあげたとのこと。ケージや猫砂、そして首輪も用意したそうです。子猫は最初こそ戸惑いを隠せない表情をしていたそうですが、すぐに新しい環境を受け入れた様子だったといいます。

保護して3日目には、ケージの外でのびのび過ごすようになったとのこと。小さなからだをなでてあげると「もっとやって！やめないで！」とばかりに甘えてくるようになったそうです。さすが子猫、順応性が高いです！

ゴロゴロが止まらないハッピー猫に

投稿主さんやご家族がかまってあげると、子猫はのどをゴロゴロ鳴らしたり、目を閉じて気持ちよさそうな顔をしたりするといいます。あっという間に“ベタ慣れ”状態になったのは、飼い主さんご家族の優しさや愛情のおかげでしょう。

まだぱやぱやの毛を持つキジ白の子猫は「クロロちゃん」と名付けられ、あたたかいおうちを満喫しているとのことです。おうちに慣れるのが早かったとのことで、これからますます甘えん坊に成長するかもしれませんね。

クロロちゃんが無事に保護された投稿には、視聴者から「末永くお幸せに」「成長も楽しみですね」「新しいお家で幸せになってね」などのコメントが多数寄せられています。

