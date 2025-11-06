最低限の“出血”で済みそうだ。

阪神・才木浩人が今オフメジャー行きに球団「NO」で…佐藤輝明の来オフ米挑戦に大きな暗雲

今季、国内FA権を取得した阪神の近本光司（30）。2021年に最多安打（178）に輝いた4年連続盗塁王は、今季も虎の切り込み隊長として打率.279、3本塁打、34打点、32盗塁の活躍でリーグVの原動力となった。

FA権を行使するかはまだ不明だが、球団は早い段階から慰留。粟井球団社長は3日、「僕が直接（近本と交渉）することはもうないと思う」と、すでに条件面を伝えたことを示唆し、FA権の行使残留も認める方針だという。

FA宣言すれば争奪戦となるのは必至。仮に行使しなくとも、大枚をはたく必要がある。そんな阪神にとって唯一の救いは、金満補強をウリにするソフトバンクが争奪戦に参戦する気がないことだ。

ソフトバンクの球団OBが言う。

「ソフトバンクが近本取りに動かない理由は2つ。まず、柳町（28）の成長です。外野手は柳田が37歳と高齢で、近藤（32）もケガがち。小久保監督が期待をかける正木（25）もケガでシーズンを棒に振り、いまだ覚醒待ち。もし、柳町が頭角を表さなければ、本気で近本獲得に動いていたかもしれない。もう1つはかねてから『残留濃厚』と言われているように、近本に阪神を出る理由が乏しいことです。地元の兵庫県出身で関西での人気や球団内での待遇はもちろん、年俸も3億7000万円と高額。阪神も資金力があり、ソフトバンクがどれだけ高額提示をしようと、条件の吊り上げに利用されるだけに終わる可能性がある。FA宣言の事情からして、残留の可能性がほぼなかった近藤や山川とは、そこが異なる」

昨オフ、FA宣言した大山は5年総額20億円超の大型契約で残留した。巨人が争奪戦に参戦したことで条件が吊り上がった、ともっぱらだ。

すでに阪神が残留条件として「5年総額25億円規模の提示」などとスポーツマスコミに報じられている近本。もし、ソフトバンクが参戦していたら、どれだけ吊り上がったか……。阪神は安堵のため息か。

◇ ◇ ◇

そんな阪神の中で今、藤川監督による「恐怖政治」が加速しそうだ。先日、野村克則一軍バッテリーコーチ（52）の二軍への配置転換に加え、金村暁一軍投手コーチ（49）の退団が発表されたが、2人の異動、退団を巡ってはある確執が囁かれているが…。いったいどういうことか。

