『小さい頃は、神様がいて』第5話 “あん”仲間由紀恵、息子“順”小瀧望から消防士になった理由を聞く
北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第5話が6日の今夜放送される。
【写真】消防士になった理由を打ち明ける順（小瀧望）
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
■第5話あらすじ
「たそがれステイツ」に帰ってきた永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）。そして一緒に暮らし始めることになった孫の凛（和智柚葉）と真（山本弓月）のために、住人たちは「お帰り＆ようこそパーティー」を開く。凛と真が寝たあと、渉とあんの息子・順（小瀧望）は、消防士になった理由などを一同に打ち明ける。その話を聞いて、何かが引っかかるあん。
翌朝、慎一は気持ちがふさぎ込んでしまっていた。さとこは発破をかけるが、表情が優れないままラジオ体操に向かう慎一。そこへ「たそがれステイツ」の住人たちがにぎやかにやってくる。さとこが力強く声をかけ、慎一の顔にはようやく笑顔が浮かぶ。元気にラジオ体操をする一同。一方、樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮ることにしたゆず（近藤華）は、二人に密着する。
あんはその日の夜、同窓会があることを思い出す。「行けばいいじゃん」と軽く言う渉をにらみ付けるあん。その後、同窓会にまつわる女性の心情について会社で話を聞いた渉は、同窓会から帰ってきたあんに声をかける。
そんな中、翌朝さとこが起きると、凛が突然姿を消してしまっていた…。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】消防士になった理由を打ち明ける順（小瀧望）
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
「たそがれステイツ」に帰ってきた永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）。そして一緒に暮らし始めることになった孫の凛（和智柚葉）と真（山本弓月）のために、住人たちは「お帰り＆ようこそパーティー」を開く。凛と真が寝たあと、渉とあんの息子・順（小瀧望）は、消防士になった理由などを一同に打ち明ける。その話を聞いて、何かが引っかかるあん。
翌朝、慎一は気持ちがふさぎ込んでしまっていた。さとこは発破をかけるが、表情が優れないままラジオ体操に向かう慎一。そこへ「たそがれステイツ」の住人たちがにぎやかにやってくる。さとこが力強く声をかけ、慎一の顔にはようやく笑顔が浮かぶ。元気にラジオ体操をする一同。一方、樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮ることにしたゆず（近藤華）は、二人に密着する。
あんはその日の夜、同窓会があることを思い出す。「行けばいいじゃん」と軽く言う渉をにらみ付けるあん。その後、同窓会にまつわる女性の心情について会社で話を聞いた渉は、同窓会から帰ってきたあんに声をかける。
そんな中、翌朝さとこが起きると、凛が突然姿を消してしまっていた…。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。