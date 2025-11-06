ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年ぶりに投手復帰し、二刀流で頂点まで駆け上がった今季の足跡を全３回の「連続世界一 二刀流新伝説」として振り返る連載。最終回は「二刀流・大谷」の復活と未来。（取材・構成＝安藤 宏太、村山 みち）

ここまで試合を支配できるのか―。大舞台で大谷は二刀流の本領を発揮した。１０月１７日のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦。投げては７回途中２安打無失点、１０奪三振で勝利投手になり、打っては初回先頭弾など３本塁打を放ち、５―１で勝ってワールドシリーズ進出を決めた。珍しく大谷も「全体的にはできすぎだったのかな」と自画自賛するほどだった。

今季は６月に２年ぶりに二刀流に復帰。課題も残った。レギュラーシーズンの登板日は５４打数１２安打の打率２割２分２厘、４本塁打。登板翌日の８試合では３４打数５安打の打率１割４分７厘、２本塁打と打撃成績を落とした。一般的に考えれば当然の結果とも言える。登板日は投手の調整、ルーチンがメイン。登板翌日は、投手によっては全身の張りで動くのもつらいほどの疲労が出るとされている。

だが、そんな考えには一切無縁なのが大谷。「（登板日の方が）ＤＨよりスムーズに打席が過ごせる感じはする」とまで言う。今季は登板日の打撃成績が上がらなかったため、リーグ優勝決定シリーズ登板２日前の会見では米メディアから同様の指摘が続き「あまり関係はないと思う」と何度も繰り返した。しまいには「さっき言った通りです。同じ質問なので」と苦笑いし、珍しくいらだっているようにも見えた。それで火がついたのか、２日後に１０Ｋ＆３発。意地を見た。

昨季は打者専念だったため、ドジャースとしては二刀流選手を管理するのは今季が初。チームとしても試行錯誤だった。登板日は打順を定位置の１番から変えることや、登板翌日は打者としてなるべく起用しないことを検討もした。そんな心配をはねのけるようにＰＳという大舞台でも打者として全１７試合にフル出場。投げても４登板で、ＷＳ最終戦は中３日でもマウンドに上がり、投打フル回転で２連覇に導いた。

これまで１８年１０月、２３年９月と２度の右肘手術。「２回目くらいまでが投手としては理想」と口にしており、もう一度右肘にトラブルが起きて長期離脱になるようであれば、打者専念という覚悟を持って投手としてのキャリアを再スタートさせた。来季は３年ぶりに開幕から二刀流。大谷の二刀流人生も最終章に入ってきているといえる。

大谷は二刀流としての基準を「どちらも規定（投球回、打席）に近いくらい出場するのが理想」と語ったことがある。メジャー８年間で規定投球回に到達したのは２２年の１度しかない。シーズンを通した「完全二刀流」で３連覇。３日の優勝パレードで大谷はこう言った。「今はもう３回目（のＷＳ制覇）に向けて切り替えている」。どれだけ活躍しても、どこまでも期待感が止まらない。大谷伝説はまだまだ続いていく。（終わり）