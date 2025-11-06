俳優の佐藤隆太が６日、２年ぶりリーグＶを成し遂げた阪神の軌跡を追ったドキュメンタリー映画「阪神タイガース ＴＨＥ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＯＶＩＥ ２０２５ ―栄光の虎道（こどう）―」（１１月１４日公開）のナレーションを務めることが、東宝より発表された。

球団創設９０周年のメモリアルイヤーに手にした栄冠。藤川球児監督の下、２リーグ制史上最速で頂にたどり着いた。本作では舞台裏の映像も交え、戦いの記録をリアルに描き出し、監督、選手のインタビューでその真相に迫っている。大の虎党でナレーションを務めた佐藤は「阪神タイガースの２０２５年リーグ優勝記念映画のナレーションを担当させていただくことになり、心より光栄に思っております」と感謝した。

圧倒的な強さでファンを魅了してくれたと話す佐藤。「映画では、我々が球場やテレビでくぎ付けとなったあの試合やあのシーンの舞台裏をのぞかせてもらったり、監督・選手の皆さんがその瞬間に何を感じていたのかをご本人の口から聞くことができ、僕自身も知っていたはずのシーズンを改めて新たな視点からとらえることができました」と、強さの裏側を再確認した様子。感謝の気持ちを込めて声を吹き込んだと述べ「主役である監督や選手の皆さんの思いを邪魔することのないよう心がけながら努めました」と、ナレーションにあたっての心構えも明かした。

今回の新映像では、かつて阪神のスター選手として活躍し、その後、監督や指導者としてもチームを支えたレジェンドＯＢ４人が本編に出演することも発表された。登場するのは、前監督であり、現在は阪神球団オーナー付顧問を務める岡田彰布氏に、日本球界を代表する大打者の掛布雅之氏。“アニキ”の愛称で親しまれ、闘志あふれるプレースタイルで連続試合フルイニング出場などの世界記録を達成した金本知憲氏。勝負強い打撃と巧みなリードでみせた矢野燿大氏の４人だ。各々の視点で、藤川監督采配や今年の阪神タイガースについて語る。

入場者プレゼントは第１〜３弾まで、３週連続週替わりの数量限定入場者プレゼントが決まっている。