あのちゃん、ディズニーリゾートで『ゴチバトル』挑戦 結果発表で“まさかの奇跡”
タレント・アーティストの“あの”（あのちゃん）とパリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔が、きょう6日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」（後7：00〜後9：00）に出演する。
【番組カット】ミニーマウスらも見守る中…ゴチバトルを繰り広げる増田貴久ら
ゴチバトルの舞台は、開業25周年「ディズニーアンバサダーホテル」内の「エンパイア・グリル」。世界各国の食文化が融合したカリフォルニアスタイルのグリル料理が楽しめる。ほとんどの料理のどこかにミッキーマウスのモチーフが隠れている。これには鏡も日頃の練習を忘れて「ワクワクする」と大興奮。
食事中、それぞれの東京ディズニーリゾートの思い出を聞くと、鏡は3月に大好きなスリル系アトラクションを楽しんだそう。せいや（霜降り明星）が「レスリングに比べたら怖くないですか？」と聞くと「ドンと来い！」と返す。小芝風花は、友人たちとあるキャラクターで衣装をそろえて楽しみ、白石麻衣は誕生日に東京ディズニーシーの「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のグランドシャトーに宿泊したという。プライベートなディズニー体験の写真を公開し、大盛り上がりする。
鏡の好きな言葉は「カワイイ」。ネイルやメイクなどそのこだわりの一部を披露する。普段見ることのない一面にあのも「キュンキュンしちゃう」とコメント。しかし、意外な男性のタイプには全員が興味津々に。ゴチメンバーのなかでその条件に合う人物が“あの人”だと判明し、騒然となる。一方、現在カプセルトイにはまっているあのは、仕事の合間に買いに行くというが、その時間と金額にはせいやも衝撃。趣味のシール集めが高じたシール手帳も公開する。「誰も交換してくれない」と言うが、どういうことなのか。
今年のゴチも残り4戦となる今回、設定金額は2万5000円。自腹額は8人で20万円前後となるため、この一戦でゴチメンバーの命運が分かれるといっても過言ではない。そんな中、結果発表ではまさかの奇跡が起こる。鏡は「1が好きなので1位しか狙っていない」と自信満々。一方、あのは「割り勘にしましょう」と弱気に。後がない小芝と白石は「手汗かいてきた」「払われへん！」とド緊張。果たしてどんな結末を迎えるのか。
