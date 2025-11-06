松山ケンイチ、NHKで『虎に翼』に続く法廷ヒューマンドラマ 次はADHDの裁判官に…『テミスの不確かな法廷』 【キャラ紹介＆コメント全文】
俳優の松山ケンイチが、来年1月6日に放送スタートするNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』（総合テレビ、毎週火曜 後10：00ほか）の主演を務めることが決まった。NHKが6日、製作開始を発表した。
【画像】懐かしい…『虎に翼』相関図
原作は、新聞記者である直島翔氏による異色のリーガルミステリー『テミスの不確かな法廷』。発達障害を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士、それぞれが真実を求めてぶつかりあう法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描いた本作品は、“普通”とは何か、“正義”とは何かを問いかける。
主人公・安藤清春役に決まった松山は、連続テレビ小説『虎に翼』で厳しさと温かさを併せ持つ最高裁長官・桂場を演じた。また、ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』では癖のある弁護士・松風、映画『デスノート』では圧倒的な存在感で“L”など、数々の話題作で注目を集めてきた。
脚本は、『イチケイのカラス』シリーズ、 『ブルーモーメント』『絶対零度』シリーズなどのヒットメーカー・浜田秀哉氏が手がける。 チーフ演出は、ドラマ10『宙わたる教室』で定時制高校の生徒たちの心の機微を丁寧に描いた吉川久岳氏が務める。
原作のスピリットを受け継ぎながら、登場人物たちの古傷や因縁、葛藤を掘り下げ、オリジナルの物語を重ねてさらなるエピソードをつむぐ。法廷という枠を超え、“人が人を裁く”とは何かを見つめ直す、深い人間ドラマとなる。
■主演 安堂清春 (あんどうきよはる) 役／松山ケンイチ
役柄：前橋地裁第一支部に異動してきた特例判事補。幼少期にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）の診断を受け、主治医の助言をもとに、“普通”であろうとコミュニケーションや振る舞い方を学んできた。発達障害ゆえに社会になじめない彼が裁判官になったのは、法律だけは個人の特性に関わらず変わらないルールだから。法律を学ぶことで自分も社会の一員になれると信じた。一方で、空気を読まずに発言したり、突発的な行動をとってしまう自分でも抑えられない衝動から、人と関わることを恐れてきた。しかし本当は人の気持ちを理解し、社会に溶け込みたいと思っている。
コメント：
主人公の安堂は普段何気ない事柄からもとても繊細に沢山の情報を捉えて吸収している一方で、コミュニケーションのテンプレートに対応するのが困難だったりと、とても特徴的なキャラクターだと思いました。本作品は、このような人間が周りにどんな影響を与えていくのかをとても温かく優しい目線で描かれているように感じました。 安堂は自分の特性を活かせる仕事として裁判官を選択しましたがそれは自分の一部分の特性で、他の部分はまだまだ未知数です。その未知数な部分が様々な人々との関わりでどう変化していくのか、それとも変化しないのか楽しみです。 台本を読み進めていくと、特性の部分で違いは沢山あるけれど感性を持った人間として僕と安堂は何が違うんだろうと考えるようになりました。凸凹は誰しもがあるけれど、その裏には様々な心の傷があるように思います。その傷がどれだけ大きかったのか、安堂の鋭いきめ細かな感性にこの番組に関わる全ての人たちと一緒に寄り添っていくことで人間について新たな発見や気付きがある作品にできればと思います。
■原作・直島翔氏 コメント
人には不可思議な面があります。例えば大谷翔平選手はトマトが苦手です。裁判官・安堂清春は理解されがたい特性を数多く持っています。極度の偏食に毎日の忘れ物、落ち着きがなく、人の気持ちが分からない……それでも社会にまざって懸命に生きようとします。彼の名は「青春」にさんずいをふって清春としました。周囲との違いから涙に濡れる異能の裁判官を松山さんが演じると聞いて、とても安心しました。優れた脚本と演出のもと新たに誕生する清春を心待ちにしています。
■あらすじ
任官七年目の裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）。東京から前橋地方裁判所第一支部へと異動してきた彼は、一見、穏やかな裁判官に見える。だが、その内側には絶対に打ち明けられない秘密が…。
幼い頃、衝動性や落ち着きのなさからASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）と診断された安堂。以来、彼は自らの特性を隠し、“普通”を装って生きてきた。それでも、ふとした言動が前橋地裁第一支部の面々を戸惑わせ、法廷内外で混乱を巻き起こしてしまう。
そんな安堂の元に、複雑な人間模様が絡み合う、難解な事件が舞い込んでくる。市長を襲った青年。親友をこん睡状態に追い込んだ高校生。そして「父は法律に殺された」と訴える娘――。
やがて、安堂の特性からくる“こだわり”が、誰も気づかなかった事件の矛盾をあぶり出す。しかし同時に、彼は自身の衝動とも格闘しながら公判に挑まなければならない。
果たして安堂は、公正に事件を裁き、真実へとたどり着くことができるのか!?
