小柳ルミ子、“息子＆娘”と3ショット「とっても華やか〜」「美男美女ファミリー」
歌手・俳優の小柳ルミ子が、4日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で息子、娘役を演じる要潤、月城かなととの3ショットを公開した。
【写真】「とっても華やか〜」“息子＆娘”と3ショットを公開した小柳ルミ子
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
小柳は、御厨ホールディングス社長・御厨剛太郎の妻・富美子役。その息子で、御厨ホールディングスの専務で、長男として幼い頃から帝王学を学び、常に特別扱いされて育ってきた利人を要、その妹で同社の広報部長を務める彩芽を月城が演じている。本作では、富美子は人を傷つけるワードセンスに関して天才的な能力を持っており、利人も家庭を顧みず、妻が姑から嫌味を言われても我関せずと、愛のない結婚生活を送るという役どころ。
しかし、TVer限定のスピンオフドラマ『愛と妄想のロンド』第2話では「新・御厨家の味」と題し、利人と彩芽、富美子がタコパを楽しむというほのぼのとした物語が描かれた。インスタグラムでは「予期せず利人宅に集まった彩芽と富美子。彩芽のいたずらが大変なことに…？」とつづり、『愛と妄想のロンド』のオフショットとして、3人が並んでほほ笑む写真をアップした。
この投稿に「写真だと素敵な家族なんだけどなぁ」「美男美女ファミリー」「麗しい家族ショット」「御厨ファミリーの華麗なるオフショット」「御厨家ショットとっても華やか〜」といったコメントが寄せられた。
