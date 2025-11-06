日本人2人所属のK-POPグループ、日本公演開催延期「諸般の事情により」 振替公演や払い戻しは後日発表
グローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2』から誕生した7人組グループ・iznaが5日、公式サイトを通じ、12月9日、10日の2日間にわたって開催予定だった『2025 izna 1st FAN-CON in Japan』の開催延期を発表した。
【写真】「izna」メンバー選ばれた日本人参加者のココ＆マイ 全員ソロカットも
公式サイトでは「12月9日（火）・10日（水）に開催を予定しておりました『2025 izna 1st FAN-CON ＜Not Just Pretty＞ in Japan』に関しまして、実施に向けて準備を進めてまいりましたが、諸般の事情により開催を延期とさせていただく事となりました」と報告。「本公演を楽しみにしていただいたファンの皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「振替公演やチケットの払い戻し等の詳細につきましては、11月中旬頃までに改めてizna JAPAN OFFICIAL SITEおよび公式SNSにてご案内いたします。今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします」と伝えた。
iznaは、2024年に放送された『I-LAND2』で誕生したグループ。日本人2人を含む、チェ・ジョンウン、バン・ジミン、ユン・ジユン、ココ、ユ・サラン、マイ、チョン・セビの7人で昨年11月にデビュー。ユン・ジユンは今年8月に健康上の理由で活動を終了した。
【写真】「izna」メンバー選ばれた日本人参加者のココ＆マイ 全員ソロカットも
公式サイトでは「12月9日（火）・10日（水）に開催を予定しておりました『2025 izna 1st FAN-CON ＜Not Just Pretty＞ in Japan』に関しまして、実施に向けて準備を進めてまいりましたが、諸般の事情により開催を延期とさせていただく事となりました」と報告。「本公演を楽しみにしていただいたファンの皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
iznaは、2024年に放送された『I-LAND2』で誕生したグループ。日本人2人を含む、チェ・ジョンウン、バン・ジミン、ユン・ジユン、ココ、ユ・サラン、マイ、チョン・セビの7人で昨年11月にデビュー。ユン・ジユンは今年8月に健康上の理由で活動を終了した。