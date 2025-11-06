TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【関東など太平洋側で、にわか雨】
きょう（木）は日本海側を中心に秋晴れが広がりそうです。しかし、太平洋側のところどころで、にわか雨の可能性があります。折りたたみの傘があると安心なのは、東北南部（福島県周辺）、関東、近畿南部、四国です。日本海側の山陰も念のため空模様の変化に注意をしてください。雨のぱらつくことがあるでしょう。北海道は日中は晴れますが、天気は下り坂で夕方以降は雨の降るところがある見通しです。

【東海や西日本で気温上昇】
■きょうの各地の予想最高気温
札幌　:15℃　釧路　:12℃
青森　:18℃　盛岡　:18℃
仙台　:18℃　新潟　:19℃
長野　:17℃　金沢　:19℃
名古屋:22℃　東京　:18℃
大阪　:21℃　岡山　:21℃
広島　:22℃　松江　:19℃
高知　:24℃　福岡　:22℃
鹿児島:25℃　那覇　:28℃

東海や西日本で昼間は気温が上がり、20℃以上の予想です。鹿児島や那覇は25℃以上の夏日になるでしょう。北日本や北陸、関東は20℃を下回りそうです。特に関東は日差しも少なく、上着がないと寒さを感じそうです。あたたかくしてお過ごしください。

【台風26号発生】
午前3時に新たな台風26号が発生しました。発達しながら北上傾向です。来週の進路はまだ定まっていないものの、列島に影響するおそれがあります。今後の情報にお気をつけください。