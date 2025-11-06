【関東など太平洋側で、にわか雨】

きょう（木）は日本海側を中心に秋晴れが広がりそうです。しかし、太平洋側のところどころで、にわか雨の可能性があります。折りたたみの傘があると安心なのは、東北南部（福島県周辺）、関東、近畿南部、四国です。日本海側の山陰も念のため空模様の変化に注意をしてください。雨のぱらつくことがあるでしょう。北海道は日中は晴れますが、天気は下り坂で夕方以降は雨の降るところがある見通しです。

【東海や西日本で気温上昇】

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 :15℃ 釧路 :12℃

青森 :18℃ 盛岡 :18℃

仙台 :18℃ 新潟 :19℃

長野 :17℃ 金沢 :19℃

名古屋:22℃ 東京 :18℃

大阪 :21℃ 岡山 :21℃

広島 :22℃ 松江 :19℃

高知 :24℃ 福岡 :22℃

鹿児島:25℃ 那覇 :28℃

東海や西日本で昼間は気温が上がり、20℃以上の予想です。鹿児島や那覇は25℃以上の夏日になるでしょう。北日本や北陸、関東は20℃を下回りそうです。特に関東は日差しも少なく、上着がないと寒さを感じそうです。あたたかくしてお過ごしください。

【台風26号発生】

午前3時に新たな台風26号が発生しました。発達しながら北上傾向です。来週の進路はまだ定まっていないものの、列島に影響するおそれがあります。今後の情報にお気をつけください。