柴犬さんの可愛すぎる姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で343万回再生を突破し、「なんて表情豊かな子」「よっぽど嬉しかったんだね」「大好きな証拠だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院に犬を預けて2時間→お迎えに行き、ママを見つけた瞬間…とんでもなく尊い『リアクション』】

置いて行かないで！！

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の投稿主さんの家には、『あい』ちゃんという可愛い柴犬の女の子が暮らしています。この日は、夕方の散歩ついでに動物病院へ行くことになっていました。あいちゃんは、動物病院が苦手。しかし翌日におでかけする予定があったため、頑張ってもらうことにしたといいます。

動物病院に着くと、処置の間、飼い主さんは一旦外出することに。スタッフにあいちゃんを任せ、「頑張ってね」と手を振ったそうです。置いて行かれると思ったあいちゃんは、切ない声をあげて「置いて行かないで～」とアピールしていたとか。

お迎えに行ってみたら…

処置をぐずったあいちゃんですが、スタッフがリードを持つと、意外にもスタスタ動物病院の中に入ったそうです。しかし、やはり飼い主さんが付いてきていないことに気が付くと、振り返って困惑の表情に！そんなあいちゃんにエールを送って、一旦お別れしたのでした。

そして2時間後、飼い主さんはあいちゃんをお迎えに行きました。動物病院に着くと、裏からあいちゃんが駆け寄ってきたそうです。その顔はニッコリと満足そうな表情！飼い主さんが迎えに来たことを察して、思わず嬉しくなってしまったようです。

尊い姿にホッコリする人が続出♡

飼い主さんがあいちゃんを「よく頑張ったね」と褒めると、あいちゃんはさらに嬉しそうな顔に…♪帰路を急ぐように、スタコラサッサと動物病院から出たといいます。

抱っこされて車に乗ったあいちゃんは、やっとのことで帰宅。夜はいつも以上にぐっすりと深い眠りについていたそうですよ。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「本当に愛おしいわんこ…」「ポテポテ歩くあいちゃんがかわいすぎる」「なんで柴犬ってこんなにかわいいんだ？」など沢山の反響がありました。

そんなあいちゃんも、現在は16歳のシニア犬。敷地内の別宅には「アイス」ちゃんというサモエドも仲間入りし、老後を満喫しているそうです。

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」には、あいちゃんとアイスちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。