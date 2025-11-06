YouTubeに投稿されたのは、2匹の赤ちゃん犬がおもちゃの取り合いをした時の光景です。妹犬がおもちゃをゲットすると、兄犬はとても悔しがって…？

投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、兄犬の可愛すぎる仕草が話題になっています。

【動画：おもちゃを取り合う２匹の赤ちゃん犬→勝負がついた瞬間、１匹が…イジけた末の『まさかの行動』】

おもちゃの取り合いスタート

ミニチュアダックスフンドの三つ子の赤ちゃん「ジャンボ」くん・「チョコ」ちゃん・「モナカ」ちゃんは、この日も仲良く元気に過ごしていました。

ジャンボくんは遊びたい気分になったようで、おもちゃをくわえてブンブン振り回し始めたそう。

そこに妹のチョコちゃんがやってきて、「わたしも遊びたい！」とおもちゃを横取りしようとしたとか。するとジャンボくんが「渡さないぞっ」と抵抗し、おもちゃの取り合いがスタート。

「きゅんきゅん」と鳴きながら、揉み合う2匹。ご本人たちは必死ですが、可愛い戦いに思わず頬が緩みます。

妹犬が勝利し、兄犬は敗北…

どうしてもおもちゃを渡したくないジャンボくんは、チョコちゃんのしっぽにガブッと噛みついて攻撃したそう。これにはチョコちゃんも激怒し、「ヴ～」と唸り声を上げたとか。

その後も、ジャンボくんはチョコちゃんの体を甘噛みして攻撃を続けたものの、チョコちゃんはスルーしておもちゃを確保。おもちゃの取り合いは、チョコちゃんの勝利という結果に終わったのでした。

兄犬のイジけ方が可愛すぎる！

結局、おもちゃを横取りされてしまったジャンボくん。なんと「チクショ～」とお手々で床をトントン叩いて悔しがった後で、チョコちゃんに向かってパンチを放ったとか。

しかしお手々が短すぎてパンチは届かず、余計に敗北感を味わうことに…。

そしてジャンボくんは「ヴヴッ」と唸って怒りを露わにしたかと思うと、完全にイジけてその場を立ち去ったそう。床を叩き、パンチを空振りし、最後は退散。思わず笑ってしまうほど、やること全てが可愛いジャンボくんなのでした。

この投稿には「床を叩く仕草が愛らしい」「短い前足も仕草も、かわいいがあふれてる」「感情を表現する姿があまりに可愛くて、思わず笑ってしまいました」といったコメントが寄せられています。

ジャンボくん＆チョコちゃん＆モナカちゃんはすくすく成長し、現在は立派な大人のワンコになっています。YouTubeチャンネル「ダックスフンドのぱーちゃんぴーちゃん」には三つ子の可愛い姿や、父犬「ぱぴこ」くん＆母犬「ぴの」ちゃんとの微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ダックスフンドのぱーちゃんぴーちゃん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。