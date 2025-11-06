「お友達系YouTuber」として人気のそわんわん（sowa）が11月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人生初のフルマラソンに挑戦した模様を公開している。

1999年2月生まれのそわんわん。持ち前の明るさと飾らない性格で「お友達系YouTuber」として人気を博す。2017年1月にチャンネルを開設し、記事執筆時の段階で1174本の動画を投稿。チャンネル登録者数は59.1万人超を記録する。

このたび公開された「人生初フルマラソン、まさかわたしが完走するなんて」と題した動画で、そわんわんは42.195km走破を目指した。“まさかわたしが完走するなんて”という言葉にある通り、チャレンジ企画だ。小雨が降る中で、仲間たちとスタート地点までの時間をテンション高く迎えた。

参加した経緯についてそわんわんは「5月くらいになんか走ってみたいと思い、プライベートでPUMAさんのランニングイベントに参加」「そのあと6月末に、PUMAさんからフルマラソンを挑戦しないか？とお話しを頂き、なんかやってみよう！と、とりあえずどんな日でもがむしゃらに走りまくりました」と動画の概要欄に綴っている。

伴走しながら撮影しているのはそわんわんの彼氏だ。動画を見ていると「どう？」「いいペースだから、頑張ろう」と優しい口調で声を掛けながら撮影しているのが確認できる。こういったコミュニケーションがそわんわんの走るエネルギーになっていたのだろう。

もちろん道のりを進めるごとにそわんわんの表情も険しくなっていったが、ところどころで「頑張って！」などと沿道から声を掛けられ、そわんわんは「なんか泣きそうになる」と感極まっていた。

そしてなんとか42.195kmを完走したそわんわん。ゴール後は満身創痍の姿だったが、そわんわんは涙を流し、伴走した仲間も思わず泣いてしまっていた。なお、そわんわんは「あのとき1kmも走れなかったわたしにPUMAさんはよくオファーしたなあと、結構賭けなんじゃないかとすごい思います」「本当に、ひとりじゃ走り続けれなかった！」「小石くん、薄田くん、NITRO、PUMAの方々、みなさんのサポートのおかげで完走できました 本当にありがとうございました」と感謝の思いを明かしている。

友達のような存在感のクリエイターがフルマラソン完走に挑戦する姿に勇気を貰った視聴者も多くいたことだろう。また注目を集めたのは、最後まで一緒に走りポジティブな言葉を掛けながら撮影を続けた彼氏の存在だ。

コメント欄には「そわちゃんやから素敵な彼氏さんと巡り会えたんだなあと思いました」「そわちゃんは、もちろんすごいんだけど、カメラ撮りながら一緒に伴走してくれる彼氏さんも凄いし素敵な関係ですね」「撮影してたの彼氏さん？！？幸せ者やな～ほんま」などの声が寄せられている。

コロナ禍という閉塞感のあった時代を経て、人との繋がりの大事さを改めて感じさせてくれるような本動画。ゴール後の涙や笑顔は見ていて気持ちが良いものだ。どんな動画なのか、気になる人はぜひそわんわんのチャンネルをチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）