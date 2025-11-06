36年ぶりにリニューアルされた小さな鉄道博物館。

新たな展示品を追加し、見応えのある施設へと生まれ変わりました。

1969年、県内を訪問された昭和天皇。

「お召列車」は、このマニュアルに沿って運行されました。

沿線の名所や名物がデザインされた台紙と硬券の切符。

JR松浦線のラストランを記念して発行されました。

鉄道に関する貴重な資料100点あまりを展示している

松浦鉄道の「鉄道博物館」。

1935年、鉄道省伊万里線の平戸口駅として開業。

今年90周年を迎えた松浦鉄道「たびら平戸口駅」は、全国から鉄道ファンが訪れる人気の駅です。

（松浦鉄道営業広報係 松山 優希さん）

「2本のレールで走る普通鉄道としては、日本最西端の駅」

博物館はその歴史ある駅舎に併設されています。

先月31日。

36年ぶりにリニューアルされた小さな博物館にはさっそく多くの鉄道ファンが駆けつけました。

お目当ての一つは…。

開業90周年の記念入場券です。

（デザインは秘密。台紙と硬券仕様の入場券2枚）

（長崎市から来て1番券ゲット）

「もらうなら1番がいいなと思っていたので、うれしい。展示の仕方が一新されていて、すごく見やすくなったという印象。並べられ方もこだわりを感じられる」

（静岡から）

「(松浦鉄道に）乗るために来ました、これが目的で。海を見ながら鉄道に乗るっていいですよね」

（静岡から）

「席立って、窓にへばりついてました」

（群馬から）

「私は好きです。雰囲気がいいと思います」

以前、事務所のようだった館内は…。

お召列車をイメージし、茶色を基調にした落ち着きのあるレトロな雰囲気に。

分類されないまま、煩雑に置かれていたさまざまな展示資料も…。

（松浦鉄道営業広報係 松山 優希さん）

「ガラスケースの中も混在していたので、国鉄時代ゾーン、JR松浦線ゾーン、松浦鉄道ゾーンと、それぞれの時代ごとに使われていたものをきれいに区分けして、展示をしております」

国鉄時代から現在に至る松浦鉄道の歴史を紹介し、普段は見ることができない貴重な資料も解説付きで見やすくなっています。

こちらの時刻表は…

（松浦鉄道営業広報係 松山 優希さん）

「JR松浦線として運行した最後の日の最終列車で、運転士が実際に使用していた時刻表。

例えばたびら平戸口駅には、何時何分に入ってきて何時何分に出る。そして入ってくる時の制限速度は何キロで、出ていくときは何キロで出ると細かい指示が書いてあり、これを見ながら運転士は運転をしている」

新たに仲間入りした展示もあります。

「MR-100形」は2012年に惜しまれつつ引退した〝人気車両”です。

（松浦鉄道営業広報係 松山 優希さん）

「こちらはありがとうMRー100形ラストランの時につけていたヘッドマークになります。車両の先頭につけていたもので、このMR‐100形に実際に搭載していた車両の部品。実際に運転席で使われていたものになる」

このほか、以前から展示されていた国鉄時代の「駅名標」。

「行き先表示板」などは、見やすい位置に配置。

子どもたちに人気の鉄道模型などもあり、幅広い世代の鉄道ファンが楽しめる内容になっています。

（松浦鉄道営業広報係 松山 優希さん）

「リニューアルオープンした鉄道博物館にお越しいただいた際には、松浦鉄道の歴史を身近に感じてほしい」

鉄道博物館の入場は無料です。

年中無休で、開館時間は午前9時から6時までとなっています。

また VTRで紹介していた「開業90周年記念入場券」は、往復割引券か一日乗車券を博物館の窓口で提示した人に、先着順で配布しています。

限定1000枚でなくなり次第、終了するということです