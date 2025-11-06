「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どう？」は、相手に“負担”を押しつける言葉

会話が途切れるたびに気まずい沈黙。「自分、コミュニケーション下手かも…」と感じたことはありませんか？

でも実は、あなたの会話が盛り上がらない原因は“話題選び”ではありません。原因は、たったひとつの言葉にあります。それが、「どう？」です。

たとえば、こんな会話を想像してみてください。

・「新しい部署、どう？」

・「最近の案件、どう？」

一見、気遣いのある会話のように見えます。

しかしこの「どう？」という質問は、会話を止める言葉でもあります。

聞く側はラク、答える側はしんどい

聞かれたほうは「何を答えればいいのか」がわからないからです。

「忙しいです」と答えても、「そうなんだ」で終わる。話を広げようと頑張っても、相手の反応が薄ければ、まるで自分のせいで会話が止まったような気分になります。

つまり、「どう？」と聞く人ほど、相手を困らせているのです。

会話の「ズレ」を生むNG質問

「どう？」という質問は、聞く側が“何を知りたいのか”を決めていません。だから、相手に“話題の選択”を丸投げすることになります。

一方で、聞かれた側は「この人、何を聞きたいんだろう？」と考えながら話さなければならない。

そのギャップが、会話の温度差を生みます。

表面上は会話が続いていても、心の中ではこう思われているかもしれません。

・「この人と話すと疲れる」

・「なんか気を使う」

これが、“話したくない人”と見なされてしまう質問の特徴なのです。

