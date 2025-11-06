健康のありがたさを知るのは、病気になってから。糖尿病が悪化して、視力をほぼ失うなどして、その境地にたったコージー冨田さんは現在58歳。異常を感じたのは、のどの渇きからだったそうです。この30年、糖尿病と向き合ってきた日々を聞きました。

急に喉が渇き始め、お酒が弱いのにビールを…

── タモリさんや笑福亭鶴瓶さんなどのものまねで知られるコージー冨田さんは、20代から約30年にわたり、糖尿病と向き合ってきました。現在は糖尿病の影響で「目がほとんど見えていない」状態だと伺いました。いまは、どの程度見えているのでしょうか？

コージーさん：40代のころから見えづらさを感じていましたが、6年ほど前から急激に見えなくなりました。いまは、ずっと真っ白い霧のなかにいるような感じですね。モノの輪郭はぼんやりと見えるけれど、それが何なのかはわからない。テレビの画面もすりガラス越しのようで、誰が映っているのか判別できません。

信号も見えないし、段差などの障害物がいちばん怖い。外出時は奥さんやマネージャーなどの肩を借りて、杖をついて出かけます。ちなみにいま、この取材で目の前にいる記者さんの顔も認識できないので、僕の好きな斉藤由貴さんの顔を想像しながらしゃべってます（笑）。

── それは、むしろ光栄です（笑）。糖尿病を発症したのは、20代なかばとのこと。当時はどんな様子だったのでしょうか。

コージーさん：最初に異変を感じたのは、尋常じゃない喉の渇きでした。例えば、それまでお酒なんて弱かったのに、はてしなくビールが飲めてしまう。「酒が強くなったな」と勘違いしていたんです。当時は、ものまねのステージに加えて飲食店の経営もしていて、生活はかなり不規則。暴飲暴食を繰り返し、体重は一時113キロもありました。ところが、食べているのに急にやせていったんです。おかしいなと思って病院へ行ったら「立派な糖尿病です」と、診断されました。

糖尿病には、免疫異常などでインスリンがほとんど出なくなる「1型」と、生活習慣や遺伝的要因による「2型」があります。一般的にイメージされるのは2型ですが、僕の場合は「1型」。ただ、発症当初は2型だった記憶があって、医師からも「途中で1型に移行したのでは」と言われました。原因はよくわかりませんが、まれにそういうケースもあるそうです。インスリン注射を始めたのは40歳くらいからです。当時は仕事の忙しさやそこまで気に留めなかったこともあり、診断から15年くらい病気と真剣に向き合わず、放置してしまいました。

足の指が内出血「もう糖尿病から逃れられない」

── なぜそこまで長い間、放置してしまったのでしょう。

コージーさん：痛みはなかったし、ふつうに日常生活を過ごせていたので、危機感がなかったんです。親父も糖尿病でインスリンを打っていましたが「自分はまだ若いから大丈夫」と思い込み、食生活はたいして変えず、薬も飲んだり飲まなかったり。あまりに無知でした。けれど、その間にも身体は確実に蝕まれていったんです。

── 蝕まれていたとは…？どんな異変が出てきたのでしょうか。

コージーさん：あるとき、ホットカーペットに裸足で寝ていたら、足の指に水ぶくれができていて。潰したら内出血し、足が腐っているように見えたんです。「これ、壊死じゃないか」とあわてて病院に行くと、糖尿病による神経障害でした。カーペットの熱をまったく感じず、低温やけどを起こしていたんです。いま思えば、正座しても足が痛くならないとか、プールや海に入っても膝から下だけ冷たくないとか、前兆はありましたね。

目も内出血の影響で黒い影が見えるようになっていきましたが、大丈夫だろうとごまかしながら生活していました。ようするに、病気の現実に向き合うのが怖かったんです。でも、前述した足の一件から「もう逃れられない」と腹をくくり、そのころからインスリン注射を打ち始めました。

── インスリン注射を毎日ご自身で打つのは、気持ちの面でも負担が大きそうです。最初はやはり怖いものですか？

コージーさん：怖かったですね。針自体はすごく細いので痛くはないのですが、針を刺すことにためらいがあって、なかなか慣れませんでした。僕は食事に含まれる炭水化物の量に応じて、インスリンの投与量を調整するという方法をとっているのですが、1度、その量を間違えて、えらい目に遭ったことがあります。

あれは鍋を食べたときのことです。満腹だったので「これは血糖値がかなり上がるな」と多めにインスリンを打ったんです。でも、鍋は野菜が中心でそれほど血糖値は上がらなかったので、インスリンが効きすぎて、今度は低血糖になってしまったんです。手が震えて、冷や汗が止まらない。血糖値をあげるためにあわててコーラをがぶ飲みしましたが、あのときはつらかったですね。

「いまは血糖値が220…」ちょっと高いな

── ふだんから血糖値の管理はどんなふうにされているんでしょう。

コージーさん：腕に「リブレ」という小さな測定器を貼っているのですが、スマホを近づけるだけで血糖値がすぐにわかるんです。いまは220…ちょっと高いな。「1型」の場合は、リブレで定期的に血糖値を測り、数字が高いとインスリンを打って下げるんです。リブレは2週間に1回交換しています。

── 1日中、ご自身の体調と向き合う生活なのですね。現在は、人工透析も受けていらっしゃるとか。

コージーさん：6年前、52歳のときから受け始めました。腎臓の機能がほぼ失われているので、老廃物をろ過する人工透析が必要です。いまは週3回、人工透析に通っていますが、処置に4時間ほどかかるので、その時間を利用して映画やドラマを見たり、ものまねのヒントを探したりして過ごしています。といっても、画面はぼやけて見えないのですが、番組の副音声を聞きながら頭の中で想像していますね。

── 日常の過ごし方や情報収集のしかたも、以前とは大きく変わったのではないですか？

コージーさん：目が見えないぶん、耳が頼りです。例えば、施設での館内アナウンス。これまでさほど気にとめたことはありませんでしたが、いまは僕にとってすごく大事な情報で生命線になるので、聞き逃さないようにしています。

大病を知って、執着がなくなった

── 大病を経験すると人生観が変わるという方も多いですが、病と向き合う年月のなかで、コージーさんの心境にも変化はあったでしょうか。

コージーさん： ありましたね。以前とはずいぶん違います。よく「健康のありがたさを知っているのは病人だけ」といいますが、まさしくその通り。少しでも体調がいい日があると、それだけで喜びを感じます。

自分の体が思うように動かせない不自由やつらさを知って、以前のような執着がなくなりました。昔はもっと尖っていて、同業者に対しても、「なんであいつがテレビ出ているのに俺は出てないんだ」なんて妬んで、不満を言っていました。30代まではずっとそういう気持ちがありましたが、いまはすっかり消えうせました。命や健康に比べたら、そんなことはもうどうでもいい。今日を生きていられるということ、それだけでありがたいんです。

20代で糖尿病を発症してから約30年になるコージー冨田さん。治療を怠った時期もあり、現在は視力をほとんど失い、人工透析を続けながら生活しています。40代で見えにくさを感じ始め、6年前には急激に悪化。今は真っ白な霧の中で、ぼんやりと輪郭が見える程度だといいます。それでも、「生きがい」といえるものまねの舞台があるからこそ、今も気力を振り絞って日々を送っています。

取材・文／西尾英子 写真提供／コージー冨田