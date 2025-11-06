海外にたくさん行った目黒蓮「とんでもなくうまかった。一口目の感動が忘れられない」
アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、11月5日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。今年の自分自身に賞を贈るとしたら「ベスト海外に行ったで賞」と話し、忘れられない“あること”を語った。
4日に都内で行われた「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式に登壇した目黒と女優・松本若菜が、番組のインタビューに対応。今年は「たくさん（海外に）行きました。イタリア、タイ、韓国。（今年は）まだこれからも行かせてもらう予定ありますし。結構、いろんなところに行けた年だった」と振り返る。
そんな目黒に、松本が「ちなみに、ごはんはどこが一番美味しかった？」と質問。目黒は「ほんとに、その日の自分の気分によって答え違うなって思うくらい、すっごい良かったんですけど、ごはんが。難しい…」と“一番”はひねり出せなかったが、「でも、イタリアから帰ってきて、1発目に日本で食べた秋刀魚がとんでもなくうまかったです。一口目の感動が忘れられない」と話し、松本は「すみません、ジャパンがやっぱり一番いいみたいです。すみません」と語った。
