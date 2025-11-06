遊び心満点！【インプローブス】のペンキ加工スウェットパーカーがAmazonで販売中！
ストリート感あふれる【インプローブス】の半袖パーカーで差をつけろ！今だけAmazonで販売中！
ペンキ加工を施した裏毛スウェット素材のBIGサイズ半袖パーカー。 全体に施したペンキ加工と袖や裾のリブ部分がカットオフ処理された遊び心溢れるデザイン。 ブラックとグレーに加え、左右で異なるカラーをドッキングさせたクレイジーカラーも目を惹く。 旬のビッグシルエットでストリートやトレンドの韓国、韓流ファッションはもちろんユニセックスでお勧め。
大胆なペンキ加工とカットオフデザインが特徴で、ストリートスタイルにぴったりの一着となっている。
左右で異なる配色のクレイジーカラーが目を引き、コーデの主役として活躍するデザイン性を持つ。
ゆったりとしたビッグシルエットで、トレンドの韓国系ファッションにも馴染みやすい。
裏毛スウェット素材を使用し、春先や秋口にも快適に着こなせる半袖パーカーとなっている。
