チーズガーデンの秋限定♡さつまいもチーズバウムで味わう季節の贅沢

秋の味覚とチーズの濃厚な香りが重なり合う、心ときめくスイーツがチーズガーデンから登場します。2025年11月19日（水）より、『さつまいもチーズバウム（カット）』と『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』が期間限定で発売。やさしい甘みとしっとり食感が楽しめる秋冬限定フレーバーは、自分へのご褒美にも、大切な人へのプチギフトにもぴったりです♡

チーズガーデンの人気シリーズに秋限定「さつまいも」登場

チーズガーデンの人気焼菓子『チーズバウム』に、秋冬限定の「さつまいもチーズバウム（カット）」が仲間入り。

国産卵とカマンベールチーズを使用した生地に、さつまいもペーストを混ぜ込み、しっとりと焼き上げました。

封を開けると広がるやさしい香りと、チーズのミルキーなコク、さつまいものほっくりとした甘さが絶妙に調和します。

銀座コージーコーナーから登場！チーズの日に味わう4種のチーズスイーツ♡

プチギフトにもぴったりな個包装仕様

『さつまいもチーズバウム（カット）』は4個入り1,200円（税込）。

また、プレーンとさつまいもを各3個ずつ詰め合わせた『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』は1,750円（税込）で販売されます。

販売期間は2025年11月19日（水）～2026年1月中旬（予定）。全国のチーズガーデン各店舗とオンラインショップにて購入可能です♪

個包装タイプのため、職場の同僚や友人へのおすそ分けにもおすすめ。手配りしやすく、華やかなパッケージは秋冬の贈り物にも最適です。

温かい飲み物と一緒に楽しめば、まるで小さなカフェタイムのような癒しのひとときを演出してくれます♡頑張った自分へのご褒美にも、ほっと一息つきたい時間にもぴったりのスイーツです。

秋のティータイムを彩るご褒美スイーツ♡

さつまいものやさしい甘みとチーズのコクが織りなす「さつまいもチーズバウム」は、寒い季節にぴったりのスイーツ。紅茶やコーヒーと一緒に味わえば、心までほっと温まるひとときを過ごせます。

季節限定の味わいを、ぜひこの機会に楽しんでみてください。チーズガーデンのスイーツとともに、癒しの秋を過ごしてみてはいかがでしょうか♪