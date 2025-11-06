¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¶âÀ±¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¡íÅöÍîÀþ¾å¡í¤ÎÃË¤¿¤Á
¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎàÅö³Îá¤Ï20¿Í! ¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«!?
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¿ë¤²¤¿¤ï¤ì¤é¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£8¥õ·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿WÇÕËÜÂç²ñ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡©
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±»á¤¬WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÚÉ½¡ÛWÇÕü¥Åö³Îü¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë20¿Í¡ÚÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¡Û
¡ÖËÍ¤é¤Ï¾éÃÌ¤Ç¡ØÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ......¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦Æ²°ÂÎ§¤¬¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Í¥¾¡·Ð¸³¹ñ¤òµÕÅ¾¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢¡ÖÆóÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»°ÅÙ¤¢¤ë¡×¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥¹¡×¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡£
14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â²÷µó¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÅÝ¤·¤¿»Ë¾å½é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
10·îÆ¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¤·¤¿ËÜ»ïµ»ö¤Ç¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¸½»þÅÀ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö10²óÀï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÄã2²ó¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð4²ó¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¡Ê¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡Ë¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
º£²ó¤Ï½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ê¾¡°ø¤Ï²¿¤«¡£
ºÇÂç¤Î¾¡°ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¡×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤«¤é¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ëµ¤¹¤È¡¢Á°È¾¤Ï¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¸åÈ¾¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢Áê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¼éÈ÷¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤³¤ì¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¥×¥ì¥¹¤¬Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¶·â¤È¼éÈ÷¤¬É½Î¢°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¤Ç¤¢¤ë¡ØSLAM DUNK¡Ù¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤À¡£
¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï½ÅÍ×¤À¡£Â¤ò»È¤¦¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸þ¾å¤·¡¢Àï½Ñ¤âÈ¯Å¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Î¶³¦¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÉ¤¤¼éÈ÷¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¥×¥ì¥¹Ç½ÎÏ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤À¤«¤é¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¾×·âÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö90Ê¬Ê¿¶Ñ¤Î¼éÈ÷»þ¤Î¥×¥ì¥¹¡×¤ÎÁª¼êÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×5¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬3¿Í¤âÆþ¤Ã¤¿¡£1°Ì¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢2°Ì¤ËÆ²°Â¡¢5°Ì¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¡£¤Ê¤ª¡¢3°Ì¤È4°Ì¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤Ã¤¿¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬Àê¤á¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë3¤Ä¤Î¹ñ¤«¤é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ²°Â¤¬µó¤²¤¿¡ÖÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¹¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡¡
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£ÆüËÜ¤Î1ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿CB¤ÎÁª¼ê¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢GK¤âÆüËÜ¤È¤Î»î¹ç¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀï¤Î4ÆüÁ°¡¢Èà¤é¤Ï´Ú¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë5¡Ý0¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3Áª¼ê¤·¤«¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃæÈ×¤Î¿´Â¡¤Ç¤¢¤ë³ùÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎCB¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Îý½¬»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¡Ê»î¹çÆâÍÆ¤Ï¡ËÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É½êÂ°¤Î¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë½êÂ°¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¼éÈ÷¤ÎÍ×¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë½êÂ°¤ÎGK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬¤¤¤¿¤é¡¢µÕÅ¾·à¤òµ¯¤³¤»¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Á°È¾¤ËÆüËÜ¤¬µÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Æ²°Â¤â¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡Ù¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤è¤±¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¡Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤¬¡Ë1ÅÀ¤Ê¤é¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¡ÊWÇÕ¤Î¤è¤¦¤Ê·ø¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Âç²ñ¤Ç¡ËÀè¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤í¡©¡Ù¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬ÆüËÜÂÐºö¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â»°ãø·°¤äÈÄÁÒÞæ¤é¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ú¥±¥¬¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È»Ä¤ê¤Ï10¿ÍÄøÅÙ¡Û
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ©¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢É½¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸½»þÅÀ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë20¿Í¤ÎàÅö³Îá¤Î¥ê¥¹¥È¤À¡£
º£Ç¯3·î¤ËWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÉý¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥±¥¬¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ËWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤¬°ìÄê¿ô¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î20¿Í¤Î¤¦¤Á7¿Í¤Ïº£²ó¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤â5¿ÍÁ°¸å¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Åö³Î¥ê¥¹¥È¤«¤éËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï15¿ÍÄøÅÙ¡£
ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤È¯É½¤À¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð26¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ëÏÈ¤Ï11¿Í¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë³ê¤ê¹þ¤àÁª¼ê¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
GK¤Ï3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜÈÖ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍÎÏ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤è¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ë10¿Í¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢ÍÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¡Ê¤¸¤ç¤¨¤ë¡Ë¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤Î3¿Í¤À¡£
¾®Àî¤Ï¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÀÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¤¢¤ä¤»¡Ë¤â¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤Ç¾®Àî¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤ËÀ¸¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ¤ËìÅÍß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¾®Àî¤ÏÅö³Î¤Ë¶á¤¤¡£
Æ£ÅÄ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼éÈ÷¤Î·ã¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶·â¤Ç¤ÎÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡£¾ÃÌ×¤Î·ã¤·¤¤¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ïº£²Æ¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDF¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤ë¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢»î¹çÃæ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£CL¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¤âÁáÂ®¡¢½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤Û¤ÜÅö³Î¤À¤í¤¦¡£
ÂåÉ½3¥¥ã¥Ã¥×ÌÜ¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÎëÌÚ½ßÇ·²ð
»Ä¤ë7ÏÈ¤À¤¬¡¢³ê¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«ÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¹â°æ¹¬Âç¡Ê¤³¤¦¤¿¡¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¤æ¤¤¤È¡¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤¢¤¿¤ê¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏÈ¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤Ï¤É¤¦¤«¡£Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ê¤Ò¤í¤¡¿Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ä»Ô¸¶Íù²»¡Ê¤ê¤ª¤ó¡¿RBÂçµÜ¡Ë¤Î¹ñÆâÁÈ¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ë³¤³°Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¾®Àî¤ÈÆ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó½êÂ°¤Î±ö³·ò¿Í¤â¶½Ì£¿¼¤¤Â¸ºß¤À¡£·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¡¢³¤³°Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍFW¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£¶¯°ú¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
10·î¤âÂåÉ½¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾Á°¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤¡¢ÍîÁª¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âWÇÕÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤°ïºà¤À¡£
º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¡×¤¬À¤³¦¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ëÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê6¡¢7»î¹ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡£
Á°²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¤â¤½¤³¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¤¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿·ÀïÎÏ¤¬µ±¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò