¥É·³¡¢ÆÈÀê»£±Æ¤ÎÆ°²è¤¬¡ÖÈ¿Â§µé¡×¡¡Æ±Î½¤À¤«¤é¸«¤»¤¿Ï¯´õ¤ÎÉ½¾ð¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇºÇ¹â¡ª¡×
¥¥±¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï¼«¤é¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ñ½°¤ò»£±Æ¡£Áª¼êÌÜÀþ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥±¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î¾å¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿Âç´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë´Ñ½°¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³Ú¤·¤à¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÑ´é¤ò·è¤á¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ê¤É¡¢Æ±Î½¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Ç¤¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÎÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤âÅÐ¾ì¡£¥¥±¤«¤é¡ÈHappy birthday¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¡ÈThank you¡É¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤â¡ÈVery good!!¡É¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼êÌÜÀþ¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡Öthank you¤¬¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡ÖÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Á³ÂÎ¤ÇºÇ¹â¡ª¡×¡ÖæÆÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥±¤¬¤Þ¤¿²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¤ª¤â¤í¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤¶¤¤¤Ê¤½¤ì°Ê¾å¶á´ó¤ë¤Ê´¶¤¬¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¥¥±¤Î¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¡¢¹ë²Ú¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤à¤Î¤ÏÈ¿Â§µé¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±ÇÁü¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë