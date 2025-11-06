「無駄なプレーばかり」「愚かなミス」世界を制したプレミア強豪、アゼルバイジャン王者とまさかのドローで批判噴出「リーグ優勝を真剣に目指せるはずがない」【CL】
現地時間11月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、今夏のクラブ・ワールドカップを制したプレミアリーグの強豪チェルシーが、アゼルバイジャンのカラバフと敵地で対戦。２−２でまさかのドローに終わった。
16分にエステバンのゴールで幸先よく先制したチェルシーは、しかし29分に１点を返されると、39分にもPKで失点。53分に途中出場のアレハンドロ・ガルナチョのシュートで追いつくのがやっとだった。
英公共放送『BBC』は「ヨーロッパの弱小クラブ、カラバフが２度欧州王者に輝いたチェルシーを抑え、ホームスタンドから歓声が上がった。率直に言って、チェルシーは無駄なプレーばかりだった」と報じた。
同局のラジオで解説を務めた元イングランド代表MFのレオン・オズマン氏は、「カラバフのゴールキーパーがセーブを強いられたのはたった１回だけだった。カラバフはチェルシー相手に素晴らしいプレーを見せた」とアゼルバイジャン王者を称えつつ、「チェルシーが愚かなミスのせいで勝利を逃したのは残念だ」とこき下ろした。
また、同メディアは次のようなファンの声を紹介している。
「またしてもマレスカの選手起用法は間違っている。ローテーションのためにローテーションを組んでいるだけで、チームの結束力が欠けている。彼はベストイレブンを見つけて起用する必要がある」
「マレスカの問題は、データ過多と、考えすぎだ。彼は最高のチームを率いているが、時に変更が多すぎることがある。プレミアリーグで彼が抱える問題は、対戦相手が選手交代をすると、どう対応すればいいのか分からなくなることだ」
「チェルシーはマレスカのままでは、リーグ優勝を真剣に目指せるはずがない。彼らは一貫性がなく、規律も欠けている」
エンツォ・マレスカ監督の采配に納得がいかないファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
16分にエステバンのゴールで幸先よく先制したチェルシーは、しかし29分に１点を返されると、39分にもPKで失点。53分に途中出場のアレハンドロ・ガルナチョのシュートで追いつくのがやっとだった。
同局のラジオで解説を務めた元イングランド代表MFのレオン・オズマン氏は、「カラバフのゴールキーパーがセーブを強いられたのはたった１回だけだった。カラバフはチェルシー相手に素晴らしいプレーを見せた」とアゼルバイジャン王者を称えつつ、「チェルシーが愚かなミスのせいで勝利を逃したのは残念だ」とこき下ろした。
また、同メディアは次のようなファンの声を紹介している。
「またしてもマレスカの選手起用法は間違っている。ローテーションのためにローテーションを組んでいるだけで、チームの結束力が欠けている。彼はベストイレブンを見つけて起用する必要がある」
「マレスカの問題は、データ過多と、考えすぎだ。彼は最高のチームを率いているが、時に変更が多すぎることがある。プレミアリーグで彼が抱える問題は、対戦相手が選手交代をすると、どう対応すればいいのか分からなくなることだ」
「チェルシーはマレスカのままでは、リーグ優勝を真剣に目指せるはずがない。彼らは一貫性がなく、規律も欠けている」
エンツォ・マレスカ監督の采配に納得がいかないファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」