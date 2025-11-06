元日向坂46キャプテンでタレントの佐々木久美（29）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。「歩くのが大好き」という佐々木が、驚きのエピソードを語った。

この日のテーマは「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」。体力があるという佐々木は、最高何時間くらい歩いたことがあるのか？と聞かれ「大学時代に、渋谷から横浜の中華街まで」と約28キロ歩いたと明かした。

佐々木は「ひと駅ずつ、写真撮って歩きました。朝の7時に集合して夜8時くらいに着いたと思います。めっちゃ楽しかった」と言い、驚く共演者に「確かに、途中で凄くしんどくて、なんで今足が前に出ているのかもわからないみたいな時が来たんですよ。そこを乗り越えたら中華が楽しみで」と明かした。

また、お笑いタレントのいとうあさこ（55）も「若い頃ですけど、私もめちゃくちゃ歩いたことがあって。新宿から大宮まで」約27キロの道のりを歩いたと語った。

「当時、携帯がないから、コンビニでポケットマップを買って、昼間に出て夜7時か8時に着いた」と言うが「大宮に友人がいたんで、驚かそうと思って。“新宿から歩いてきたよ！”って言おうと思ってピンポンしたらお母さまが出てらして、“今ちょうど新宿で飲んでる”って言われて。壮大なすれ違い！」と振り返り、笑いを誘っていた。