目黒蓮、“愛してやまないもの”語る「顔見てると、とんでもないくらいかわいくて」

アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、11月5日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“愛してやまないもの”について語った。



4日に都内で行われた「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式に登壇した目黒と女優・松本若菜が、番組のインタビューに対応。ジーンズに負けない“愛してやまないもの”について質問を受ける。



これに目黒は「愛してやまないのは、ほんとに…ワンちゃんかな、と思いますね」「顔見てると、とんでもないくらいかわいくて」と答え、松本が「びっくりするよね」と話すと、目黒は「そうなんです！びっくりするんです！」と頷く。



そして「なんなんだ、このビジュアルは！？ っていう。それに僕は癒やしをもらって、救われてるなぁ」と語った。