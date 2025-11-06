¡Ö¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯NBAÁª¼ê¤Ë¥À¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡×¥¥±¤¬¸ì¤ëÌ¿·ü¤±¤Î¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ã¥Á¤Î¿¿¼Â
¥¥±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥Ñ¥Ø¥¹ PHOTO:Getty Images
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥¸¥ßー¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ"¥¥±"¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡£
·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Âè7Àï¡¦9²ó¤Î¼éÈ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÂè7Àï¡¢9²óÎ¢¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¹¶·â¡£ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢³°Ìî¿¼¤¯¤ËÈô¤ÖÅö¤¿¤ê¡£ÂÇµå¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤È¥ì¥Õ¥È¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÌÔÄÉ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀµÄ¾¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊáµåÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÆÍÇ¡¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢2¿Í¤Ï·ã¤·¤¯¸òºø¡£
¡ÖÊá¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¾¯¤·¥¹¥Ôー¥É¤ò´Ë¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯NBAÁª¼ê¤Ë¥À¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¡Ê¥Ñ¥Ø¥¹¡Ë¤¬¾å¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ò¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¶¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¡¢¥Üー¥ë¤òÊá¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢"Êá¤Ã¤¿¤è"¤È¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯"¤è¤Ã¤·¤ãー¡ª"¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê¥Ñ¥Ø¥¹¡Ë¤ÏËÍ¤Î¼êÊÁ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤·¡¢ºÊ¤ÏÌ¤Ë´¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£Ì¿·ü¤±¤Î¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤Î¥×¥ìー¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶²ÉÝ¤è¤ê¤â¾¡Íø¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¾Î»¿¡£²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î³Ð¸ç¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö3Ï¢ÇÆ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¥ó¥á¥ë¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¡ª¡×
¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤òºÆ¤Ó¾¡Íø¤ØÆ³¤¯·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥É·³¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Ü¥ó¥º¤Ï»ä¤¬¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤í¤¦¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿»Ø´ø´±¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Îµæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È