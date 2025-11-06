ダウ平均、ナスダックとも反発 あくまで調整の範囲との指摘＝米国株概況
NY株式5日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 47311.00（+225.76 +0.48%）
S＆P500 6796.29（+24.74 +0.37%）
ナスダック 23499.80（+151.16 +0.65%）
CME日経平均先物 51300（大証終比：+770 +1.50%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックはとも反発。本日は前日の売りが一服した。この日発表のＡＤＰ雇用統計やＩＳＭ非製造業景気指数が予想を上回る内容となっていたこともサポ－トした模様。
ＦＲＢの利下げ動向やＩＴ・ハイテク株のバリュエーションを巡る不透明感に市場の意識が再び集まっている。前日はパランティア＜PLTR＞の好決算へのネガティブな反応が全体の雰囲気悪化に繋がったとの指摘も出ていた。
本日はＡＭＤ＜AMD＞が決算を受けて下落して始まっていたが、好決算でもあったことから買い戻されていた。
多くは、前日の下落はあくまでＡＩ関連を中心とした調整の範囲で、上昇トレンドは当面続くとの楽観的な見方を維持している。一部からは、「下げ自体を心配する必要はない。ここまでの上昇が長く続いており、いずれ調整が入ることは必至だった。それでも年末にかけて上昇基調は続くと見ている」とのコメントも聞かれる。
さらに、「投資家による“追いかけ買い”はまだ続いており、大型株への愛着も変わらないだろう。その構図は当面続くと思われ、いまは単に売りの口実を探しているだけだ」とも付け加えていた。
決算シーズンはまだ続いているが、Ｓ＆Ｐ５００企業のうち３６０社がすでに発表を終え、そのうちの約８２％が予想を上回る利益を計上。Ｓ＆Ｐ５００企業全体の利益の伸びは１２％超に達する見込みとなっている。
マクドナルド＜MCD＞が決算を受け上昇。米国での既存店売上高は予想を上回った。値下げのプロモーション効果で、来店客数は横ばいながら、客単価の上昇が寄与した。
サーバーのスーパー・マイクロ＜SMCI＞が決算を受け７％安。１株利益、売上高とも予想を下回った。第２四半期も予想を下回る見通しを示し、ＡＩ需要の取り込みへの懸念が再燃している。
肥料のモザイク＜MOS＞が決算を受け下落。１株利益、売上高とも予想を上回った。ただ、カリやリン酸塩の販売量は予想を下回った。ガイダンスでも販売量は予想を下回る見通しを示している。
バンカメ＜BAC＞が下落。本日投資家向け説明会を開催しており、新たな中期経営目標を示した。概ね市場予想と一致しているとの評価のようだ。
クラウドネットワークのアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が決算を受け大幅安。底堅い決算ではあったものの、他と比較するとやや物足りない印象との評価のようだ。ただ一方で、見通しはやや控えめだが、内容自体は堅調との見方も出ている。
ウッドデッキなどの建築資材を手掛けるトレックス＜TREX＞が決算を受け急落。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表。１株利益、売上高、ＥＢＩＴＤＡすべて予想を下回った。ガイダンスも公表し、第４四半期の売上高見通しが予想を大きく下回っている。販管費の増加見通しを嫌気。
バイオ医薬品のバイオヘイブン＜BHVN＞が急落。ＦＤＡが同社の小脳性運動失調症（ＳＣＡ）治療薬「ヴィグルシア（一般名：トロリルゾール）」に対して完全回答書（ＣＲＬ）を発行したことが嫌気されている。完全回答書は承認を拒否または保留する際に発行する通知。
