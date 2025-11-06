米１０年債利回り上昇 民間の米経済指標が予想上回る 前日のリスク回避も一服＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 民間の米経済指標が予想上回る 前日のリスク回避も一服＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23）

米2年債 3.630（+0.054）

米10年債 4.157（+0.072）

米30年債 4.737（+0.072）

期待インフレ率 2.311（+0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。この日発表の民間の米経済指標が予想を上回る内容となったことから利回りも上昇。特にＩＳＭ非製造業景気指数は８カ月ぶり高水準となり、仕入れ価格が３年ぶりの高水準となっていた。



週初のＩＳＭ製造業の指数では仕入れ価格が大幅に低下し、関税の影響が峠を越したのではとの観測も出ていたが、サービス業の方は引き続きインフレ圧力の強まりを示唆。一方、雇用が安定化しつつある兆候も出ている。



また、前日のリスク回避も一服し、米株式市場が反発したことも利回りをサポートした。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

