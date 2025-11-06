次回11月12日（水）よる10時〜 第6話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

堀部圭亮が第6話にゲスト出演決定！堀部が演じるのは、医師で江の島にある岩瀬医院の院長・岩瀬遥（いわせはるか）役。

八神結以（桜田ひより）と林田大介（佐野勇斗）は、再び八神慶志（北村一輝）の元を逃れ行く当てもなく江の島に辿り着いた。しかし翌朝、結以が高熱を出してしまう。大介は必死に看病にあたるが熱は一向に下がる気配はなく、大介は意を決して結以を背負い近くにあった岩瀬医院を訪ねることに。看護師は2人の正体に気づいたが、その時岩瀬がとった行動とは!?

堀部はドラマ、映画、舞台と多岐にわたり活躍。常に抜群の存在感を放ち、様々な役柄を器用に演じ分ける実力派俳優で幅広い層から支持されている。連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（2021年11月〜2022年4月／NHK総合ほか）では、赤螺吉兵衛、赤螺吉右衛門役の親子二代にわたる二役を演じ話題に。同じく連続テレビ小説「虎に翼」（2024年4月〜9月／NHK総合ほか）では冷酷な検察官・日和田を演じ、その役柄のギャップと演技には視聴者から賞賛の声が寄せられた。今年に入ってからは「フォレスト」(1〜3月／朝日放送テレビ・テレビ朝日系)で従順な秘書・葉山修役を演じ、「最後の鑑定人」10、11話（9月10、17日放送／フジテレビ系）では放火殺人事件を仕組んだ科学者・氷室崇志役を演じた。

常に「何かあるはず」と思わせる芝居で魅せる堀部が今作で演じるのは敵か味方か!? 医師の岩瀬との出会いが、結以と大介の逃亡劇を大きく変える！

■キャラクター紹介

※岩瀬遥（いわせはるか）：堀部圭亮

江の島で岩瀬医院の院長を務める。高熱で苦しむ結以と必死に懇願する大介を見て、結以を病院に受け入れ、処置に当たることを決める。

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

