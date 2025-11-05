ピンクハウスがももいろクローバーZとの新作コラボ発売　初タッグから10年を記念

「ピンクハウス（PINK HOUSE）」が、ももいろクローバーZとコラボレーションしたアイテムを11月7日に発売する。Timeless Pink House 表参道店やJR 名古屋タカシマヤ店などの一部店舗と公式オンラインストアで取り扱う。

今回は、初めてのコラボから10年が経過した節目を記念して実現。「リボンフィーバー」をテーマに、リボンとベアのグラフィックを全体にプリントしたブラウス（3万5200円）や吊りスカート（6万1600円）、レオパード柄のライナーが目を引くモッズコート（9万9000円）、さまざまなワッペンをあしらったデニムパンツ（4万1800円）など12型を展開する。カラーはそれぞれブラックに加え、ももいろクローバーZのメンバーカラーであるレッド、ピンク、イエロー、パープルを揃える。

このほか、日本発のバッグ＆アクセサリーブランド「グリグリ（guri guri）」とトリプルコラボしたアイテムもラインナップ。ハンドメイドのぬいぐるみを付属したポシェット（2万9700円）やチャーム（2万2000円）、シューズチャーム（1万2100円）などを用意する。

◾️取り扱い店舗

ピンクハウスさっぽろ東急百貨店、新宿京王店、Timeless Pink House 表参道店、JR 名古屋タカシマヤ店、名古屋松坂屋店、阪神百貨店、博多大丸店／公式オンラインストア、ピンクハウス公式 淘宝网 Taobao WeChat

