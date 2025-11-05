アミリがFCバルセロナの公式フォーマルウェアパートナーに　ラミン・ヤマルらがヴィジュアルに登場

「アミリ（AMIRI）」が、スペインに拠点を置くサッカーチーム「FCバルセロナ（Futbol Club Barcelona）」との公式フォーマルウェアパートナーシップを発表した。パートナーシップの締結により、2025年ウィンターシーズンからFCバルセロナのメンズ、ウィメンズチーム全選手、ならびにクラブ幹部およびリーダーシップ層向けにカスタムスーツを提供する。

ウィンターシーズン向けのアイテムは、1世紀以上にわたって「エキュイップ・ブラウグラナ（青とガーネットのチーム）」として知られるクラブのユニフォームカラーから着想。深いネイビーブルーをメインカラーに仕立てられたウールの6ボタンオーバーコート、テーラードジャケット、ネイビー地に白のピンストライプが入った上質なウール製のフレアパンツで構成される。胸ポケットにはアミリのシグネチャーであるMAモノグラムが刺繍で施されており、スポーティなシルエットのニットには、コントラストの効いたMAモノグラムと同色のFCバルセロナ刺繍がデザインされている。

FCバルセロナは、2022年から3年間「ヘルノ（Herno）」とフォーマルウェアパートナーシップを締結していた。