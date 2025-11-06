高市首相は5日も国会論戦に臨みました。国民民主党の玉木代表が、「年内の衆議院解散を考えているのか」と質問しました。

■“年内解散”の可能性について踏み込んだ場面も

国会論戦2日目。質問に立ったのは、始まる前に「（高市首相への代表質問）30分の枠で40問くらい聞きます」と語っていた、国民民主党の玉木代表です。

論戦は「物価高」のテーマから始まりました。

国民民主党・玉木代表

「12月末までの年内に講じることができる物価高騰対策として、具体的にどのようなメニューを考えているのか、検討中のものも含め、可能な限りお示しください」

高市首相

「物価高への対応としては、1人2万円〜4万円の所得税減税、年末のいわゆるガソリン税の暫定税率廃止までの間、補助を年内から進めてまいります」

6問の「物価高騰対策」に関する質問に続き、「経済政策と成長戦略」のテーマでは「増税」など5つを質問。

国民民主党・玉木代表

「任期中、増税はしないという方針で間違いないのか、高市首相の基本方針をお聞かせください」

高市首相

「今後の状況をしっかりと見極めながら検討していくべきものと考えております」

一番多く質問をしたテーマは、「外交、安全保障」に関するものでした。

国民民主党・玉木代表

「防衛費増額について、具体的にどのような計画で進めようとしているのか」

高市首相

「（防衛費について）現行の国家安全保障戦略に定める対GDP比2％水準を前倒しして措置するとともに、国家安全保障戦略をはじめとする3文書改定の検討を開始する」

想定していた40を超え、30分間で57問の質問をした玉木代表。“年内解散”の可能性について踏み込んだ場面もありました。

国民民主党・玉木代表

「与党の中からは議員定数削減を争点に、年内にも解散･総選挙との話も出ているやに聞きますが、そのようなことを考えているのか」

高市首相

「今とにかく、急ぐべきは物価高対策と申し上げてまいりました。今は解散について考えている余裕がございません」

■公明党・斉藤代表は「政治とカネ」の問題に言及

一方、野党として臨んだ公明党の斉藤代表。連立離脱の理由となった「政治とカネ」の問題に言及しました。

公明党・斉藤代表

「もう二度と、政治の停滞を招かないために、いつまでたっても終わらない政治とカネの問題に一刻も早く決着をつけるべき」

高市首相

「（不記載の問題によって）政治への信頼を損ねることになったことについて、自民党総裁として、国民のみなさま、そして、全国民の代表でいらっしゃる国会議員のみなさまに、改めておわびを申し上げます」

代表質問は6日も参議院で行われる予定です。

（11月5日放送『news zero』より）