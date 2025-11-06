『ズートピア２』高嶋政宏、高木渉、梅沢富美男、人気芸人も！ 日本版声優が新たに解禁
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』より日本版声優陣が発表。高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス、ジャンボたかお、高木渉、梅沢富美男が吹替を担当することが明らかになった。
【動画】ジュディの大ファン？ 新キャラも！『ズートピア２』日本版予告
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描いた『ズートピア』の最新作。
前作『ズートピア』に続き、世界をより良くする夢を持つ前向きで努力家のウサギ警官・ジュディ役として上戸彩、詐欺師の過去を持つ皮肉屋だが根は優しいキツネの相棒・ニック役として森川智之が続投。さらに、ズートピアの謎の鍵を握る陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役に声優の下野紘、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役には山田涼介が抜てきされ、SNSを中心に大きな話題となっている。
そして今回、本作の謎に関わってくる新たな仲間たちの日本版声優が決定。US本国のオーディションを経て、様々な動物が共に暮らすズートピアらしい、バラエティ豊かな実力派声優陣が出そろった。
俳優から政治家に転身し、カリスマ性で人々を魅了する馬の市長【ウィンドダンサー】役には、俳優の高嶋政宏が決定。高嶋は「前作『ズートピア』を観た時に、なんて深い作品なんだろうと感動したので、オーディションの声がかかった時はむちゃくちゃ嬉しかったですね。受かった時はもう大興奮でした！」と、本作の出演に興奮気味に喜びを語った。
自身が演じるキャラクターについては「馬が好きなので、自分がいつも乗馬している最中の馬との語らいの声や馬のいななきをアフレコする時に入れすぎちゃって、監督に『ちょっと、馬感を減らしてください』と言われたこともありました（笑）」と、馬好きならではの収録エピソードを明かした。
本作最大の謎――ズートピアには爬虫類がなぜいないのか？ そのカギを握る、ヘビ・ゲイリーの手がかりを知る重要な役どころで、ズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮【ヘイスース】役には俳優・柄本明。今回がディズニー作品初参加となる柄本は、幼いころからディズニー作品に触れていたと話し、その魅力について「やっぱり絵や動きが可愛らしいですよね。そういったものを見ると笑顔になるんじゃないでしょうか」と語る。
また、今回のアフレコで自身の声がどう響くかについては「声優のお仕事はそこまでたくさんやっていませんから、どんな風に感じられたか逆に聞きたいですね」と、観客の反応を楽しみにしているとコメントしている。
そんな謎多きゲイリーを逃がしてしまったジュディたちを追いつめる、実直な腕利きのイノシシの警部【ホグボトム警部】役には、お笑いコンビ＜紅しょうが＞の熊元プロレス。熊元は「母親がディズニーが大好きで、家もディズニーランドのようにしてくれていました。私は一人っ子なので（母には）ミニーマウスのようにかわいく育てられました」と幼い頃の思い出を振り返る。
今回演じたホグボトム警部とは共通点があるそうで、「共通点は迫力ですかね（笑）。最初は何で私なんだろう？ と思っていたんですけど。私のことを知ってくれたうえで選んでくれたのかな？ と思うくらいに通じるものがあったので嬉しかったです」と喜びをにじませながら明かした。
ズートピアに隠された秘密の場所へ案内をする、おおらかで頼れるセイウチの船長【ラス】役には、お笑いコンビ＜レインボー＞のジャンボたかお。「ディズニー作品は面白いのはもちろんですが、ちゃんと大笑いできるのが本当にすごいと思います。世界にはいろんな笑いがあると思いますが、世界中の子どもや大人たちを大笑いさせているのが、めっちゃすごいなと思います」と芸人目線でその魅力を語った。
自身が演じるキャラクターについては「ほぼ“ジャンボ”と言っていいんじゃないですかね。水の中から“俺が出てきた”と思って、スタッフさんにこれは僕ですと伝えました」と語り、初参加となるディズニー作品でのアフレコ時も「震えるぐらいしっくりきました。子どもの時からやっていたような気がするくらい、信じられないぐらいスムーズにラスの声が出ました」と、キャラクターとのシンクロ度合いを明かした。
犯罪組織のボスであるアリクイ【アントニー】役には、声優の高木渉。高木はディズニー作品では『カールじいさんの空飛ぶ家』のガンマ役などに出演しているが、前作『ズートピア』は一観客として楽しんだと話し、その魅力について「とにかく絵が素敵で引き込まれます。物語と音楽もいいし、本当に続編に出られて嬉しかったです」と本作に出演できる喜びを語っている。
先日解禁された、山田涼介が演じるパウバートの父であり、ズートピア創設者一族の長として街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家【ミルトン・リンクスリー】役には、俳優の梅沢富美男。梅沢は本作で人生初のオーディションを経験したと明かし、「ウキウキしながら声を入れて、本国の方にOKもらった時はもう天にも昇るような気持ちでした！ 初めて役者になろうと思い、頑張って舞台に立った時のような気持ちに戻りました！」とその喜びを存分に語った。
自身の役どころとの共通点を聞かれると、「詳しいことは言えないのですが、ただ一つ言えるとしたら、とっても優しいお父さんなところです」とコメント。息子であるパウバートとどのように関わるのか、家族の物語にも期待が高まる。
さらに、新たに発表された日本版声優陣の特別映像も解禁された。各キャラクターの要素を取り入れた特別衣装を身にまとい、キュートなポーズやユニークな表情まで披露する、ユーモアあふれる映像となっている。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
