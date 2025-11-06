『DREAM STAGE』主演・中村倫也と共に奮闘するNAZEの“最強ライバル”誕生！ センターは岩瀬洋志に
中村倫也が主演する2026年1月放送スタートのK‐POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）に、“最強ライバル”として5人組ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が登場することが明らかになった。圧倒的センター・リョウ役を岩瀬洋志が務め、ほかメンバー役として志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN、ISAACが出演する。
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけでなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。
このたび、7人組ボーイズグループ・NAZEのライバルグループとして、本作発の期間限定ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が誕生した。TORINNERは、新人ながらK‐POP界のライジングスターと称されるエリートチームで、グループ名は「TOP／RUN／WINNER」に由来する。元々はNAZEと同じ事務所の練習生だったが、上位5人だけが大手事務所に引き抜かれて結成された。韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンス力とクールでセクシーな魅力で瞬く間に人気グループへとのし上がった。メンバーの中には、NAZEを「負け犬」「残り物」と蔑む者もいて…。
TORINNERのセンターを務めるリョウは、グループ内でも圧倒的人気を誇るが、実はNAZEに実の弟がいるという設定。グループ同士の“エリートvs落ちこぼれ”という対立構造に、兄弟ならではの複雑な感情が絡み合い、熱くドラマティックな物語が展開されていく。
リョウを演じるのは、“美しすぎる顔面”で注目を集める俳優・岩瀬洋志。謎の武装集団の一員として出演したドラマ『新空港占拠』（日本テレビ系）で話題となり、『タカラのびいどろ』（BS朝日ほか）ではドラマ初主演を務めた。その後も『南くんが恋人!?』（テレビ朝日系）や『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・フジテレビ系）などに出演し、今後の活躍が期待される若手俳優の1人だ。
岩瀬は、本作で本格的なダンスに初挑戦。半年前からレッスンに打ち込み、本人の熱量も非常に高いという。岩瀬のパフォーマンスにも注目だ。
TORINNERとして出演するほかの4人も、いずれも現役のダンスボーカルグループのメンバーで、実力派揃い。No.1人気のリョウに対抗心を抱くヨヌ役にはHOJIN（KAJA）。同じグループに所属するISAACがニック役に。また、アイク役に志賀李玖、イロ役に松瀬太虹が決定した。
ドラマ発のボーイズグループとして誕生したTORINNERは、劇中で歌唱やダンスのパフォーマンスも披露。さらに、放送に先駆けて楽曲配信も予定されている。
「残り物」「落ちこぼれ」と言われながらも頂点を目指すNAZE。一方、順風満帆なエリートと思われながら、物語が進むごとにメンバーを苦しめる“ある深い葛藤”が明かされていくTORINNER。どちらのグループからも目が離せない展開となりそうだ。
また、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」では、TORINNERがボーイズグループとして絆を深めていく様子を追った密着コンテンツも配信予定。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて2026年1月期に毎週金曜22時放送。
※岩瀬洋志のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岩瀬洋志
今作に出演が決まった時は、嬉しい気持ちが強かったです。芸能活動を始めてから、ずっと音楽に挑戦してみたいと思っていましたし、それを作品の中でお芝居と共に皆様へお届けすることが夢でした。
今回は、ダンス、歌だけでなく、韓国語でのセリフなど自分にとって多くの挑戦があります。ワクワクが止まりません!!
TORINNERの魅力はなんといっても圧倒的なスター性とカリスマ性。それをドラマを通して少しでも多くの人に知っていただけるようTORINNERのメンバーとして、頑張ります。5人を沢山愛してもらえると嬉しいです。
