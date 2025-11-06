“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、キャミソール姿が「スタイル抜群」「美しすぎ」 体重42kgと明かす
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、6日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。今回は「美容VLOG」とつづり、一日の様子を公開。160cmである自身の体重を42kgと明かし、白のキャミソールにピンクのトップスをあわせた姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」といった声が集まっている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信される。
引用：「阿部なつき」インスタグラム（@i.am_natsuki_）、エックス（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。今回は「美容VLOG」とつづり、一日の様子を公開。160cmである自身の体重を42kgと明かし、白のキャミソールにピンクのトップスをあわせた姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」といった声が集まっている。
1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信される。
引用：「阿部なつき」インスタグラム（@i.am_natsuki_）、エックス（@_iam_natsuki）