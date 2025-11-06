渡辺美奈代56歳、ブラック統一のクールなコーデとミニスカ美脚にファン「とってもかっこいい」「足も細くて羨ましい」
おニャン子クラブ元メンバーでタレントの渡辺美奈代が、6日までにインスタグラムを更新。黒で統一されたカッコいいコーデを披露した。
【別カット】ブラックコーデの美脚がまぶしい渡辺美奈代
渡辺は「本日のお洋服 ブラックコーデ ＃50代コーデ ＃ブラックコーデ」とつづり、コートからブーツまで全てが黒で統一されたコーデのソロショットを公開。かわいさとカッコよさを併せ持った姿が素敵な1枚になっている。
コメント欄でもファンから「とってもかっこいい」「足も細くて羨ましい」「美奈代ちゃんブラックコーデ素敵」「美奈代ちゃんはスタイルがいいから、何でも似合うね」と反響が集まっていた。
■渡辺 美奈代（わたなべ みなよ）
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
