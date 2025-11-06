¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ùº£Åß¤â2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¡Snow Man¡¢SixTONES¡¢Perfume¤éÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡ÁêÍÕ²íµª¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î£³Æü¤È10Æü¤Î£²½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ29ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ç¤ËÄ¶¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹È¯É½¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡ÙÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ª
¡¡¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤ÇËè½µ¿åÍË7»þ36Ê¬¤´¤í¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÀÄ¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿ÂÎ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤À¡£½À¤é¤«¤ÊÀ¼¤ÇÄ«¤Î»þ´Ö¤ò²¹¤á¡¢º£¤ä¥°¥Ã¥º¤¬Â¨´°¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤È¤Æ¤È¡×¤ò¤³¤ÎÌë¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤Î¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤Þ¤Í¤¹¤ë¡ÈNEXT ARTISTS¡Ç SUNSUN CHALLENGE¡É¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¤â¡£Ä©Àï¼Ô¤ÏÅöÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿Perfume¤¬12·î3Æü¤Î¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤Þ¤Ç»Ä¤ê28Æü¤ÎPerfume¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿3¿Í¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òÍ¾¤¹½ê¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤âÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿ILLIT¡¢King¡õPrince¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢NiziU¡¢FRUITS ZIPPER¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IMP.¡¢aiko¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢Ý¯ºä46¡¢THE RAMPAGE¡¢JO1¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da¡¾iCE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¢TWS¡¢DOMOTO¡¢ùþ±Ê±ÑÌÀ¡¢TREASURE¡¢Number_i¡¢ÇµÌÚºä46¡¢HANA¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢Hey! Say! JUMP¡Ê50²»½ç¡Ë¤é¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î²»³Ú¤Îº×Åµ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÂè1Ìë12·î3Æü18»þ30Ê¬¡¢Âè2Ìë12·î10Æü18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡ãÂè1Ìë¡ä
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö
CUTIE STREET
THE RAMPAGE
Snow Man
Da¡¾iCE
Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô
TWS
DOMOTO
ùþ±Ê±ÑÌÀ
TREASURE
Number_i
ÇµÌÚºä46
HANA
Perfume
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà
FRUITS ZIPPER
Hey¡ª Say¡ª JUMP
¡ãÂè2Ìë¡ä
IMP.
aiko
ILLIT
CANDY TUNE
King ¡õ Prince
Ý¯ºä46
JO1
Superfly
SixTONES
TOMORROW X TOGETHER
NiziU
Â¾
¡Ê50²»½ç¡Ë
