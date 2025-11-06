『ESCAPE』ラストの“結以”桜田ひよりの問いに驚きの声「衝撃的」「怒涛の展開」（ネタバレあり）
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第5話が5日に放送。ラストの結以（桜田）の言葉に驚きの声が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
結以の行方を追う父・八神慶志（北村一輝）は突然記者会見を開き、結以と大介に「娘を返してください。結以と3人で会いませんか？」と呼びかけた。そんな中、大介は、恩義のあるサイトーモータースの社長・斎藤丈治（飯田基祐）が亡くなったことを知りショックを受ける。
結以は危険を承知で葬儀への潜入を提案。ガン（志田未来）にも協力してもらい、大介は斎藤の顔を見ることができた。大介は斎藤の顔を見ると「マジで死んでんじゃん。なんでだよ、一人前になった俺見てもらってねぇよ。一人にすんなよ」と涙。ガンはそこから動こうとしない大介を迎えに行くが、警察に見つかってしまう。必死に逃げる大介とガン。追い詰められると、ガンは大介を逃がし、自分は捕まってしまった。
その後、大介は結以と合流。結以は慶志に会うことを決心する。結以は、慶志が急に別人のようになってしまった理由を聞きたかった。結以は慶志に電話をして待ち合わせをし、大介が見守る中で慶志と再会。結以は慶志に「パパ。私を殺そうとしたよね？」と尋ねるのだった。
結以が慶志に「私を殺そうとしたよね？」と尋ねるラストに、視聴者からは「衝撃すぎた」「どうなっちまうんだ」「怒涛の展開」「衝撃的なセリフで終わった」「最後やばかった」などの声が続出。ガンが逮捕される展開にも「寂しい」「ガンさん捕まったのびっくり」「ショック」「このままもう会えないの？」などの声が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第5話を写真で振り返り！
