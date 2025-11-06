◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第３日 Ｂブロック▽明大１―１東大（５日・神宮）

明大は最速１５３キロ右腕の三田村悠吾（１年＝千葉黎明）が同点の９回に５番手救援。無死満塁のピンチを招いたが、この日最速１５２キロの直球で３者連続三振に斬った。

「あまり点数が入らない試合展開で、厳しい場面は来ると思いました。最後はしっかり踏ん張って投げようと。気持ちを込めて『勝たせるぞ』と投げました」

千葉黎明では明大ＯＢの中野大地監督から「大切なのは人間力だ。野球以外のことをしっかりできない人は、野球もできない」との教えを受け「人との関わり方や、私生活もしっかりやるようになりました」と感謝する。憧れの先輩たちが明大で活躍していることから、紫紺のユニホームに憧れ、入学を志した。

明大入学後は元大洋の松岡功祐コーチ（８２）から「投手は走ってナンボだ」と説かれ、足腰を強化して球速６キロ増。日本ハムのドラフト１位・大川慈英（４年＝常総学院）が担った守護神の座に来春の照準を絞り、「目標はメジャーです」と夢を描いた。

決勝は慶大と対戦する。「あとは優勝するだけ。明治には優勝が一番似合うと思う。先輩たちも（リーグ戦で）優勝したので、自分たちも優勝して締めくくりたい」と三田村。ただ勝利を目指し、右腕を振り抜く。（加藤 弘士）